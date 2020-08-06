Все-таки решились. США испытали ракету, способную нести ядерный заряд

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, способную нести ядерный заряд, видео запуска опубликовано на YouTube.

Запуск производился с военной базы, расположенной в Калифорнии. Ракета преодолела расстояние примерно в 6,5 тысячи километров и упала в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

По данным американских СМИ, ракета несла три муляжа ядерной боеголовки.

Отмечается, что запуск ракеты проводился с целью проверки их боеспособности и продления срока службы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон раскрыл цель развертывания ядерных ракет.