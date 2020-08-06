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РИА Новости

Все-таки решились. США испытали ракету, способную нести ядерный заряд

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Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong

МОСКВА, 5 августа/ Радио Sputnik. США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, способную нести ядерный заряд, видео запуска опубликовано на YouTube.



Запуск производился с военной базы, расположенной в Калифорнии. Ракета преодолела расстояние примерно в 6,5 тысячи километров и упала в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

По данным американских СМИ, ракета несла три муляжа ядерной боеголовки.

Отмечается, что запуск ракеты проводился с целью проверки их боеспособности и продления срока службы.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон раскрыл цель развертывания ядерных ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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