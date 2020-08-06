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РИА Новости

"Соблазнительные мишени". Американцам нечем защищать свои спутники

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Запуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником с космодрома на мысе Канаверал, США
Запуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником с космодрома на мысе Канаверал, США.
Источник изображения: © AP Photo / John Raoux

В США призывают привести в порядок американскую космическую отрасль. Она не поспевает за военными разработками конкурентов, что может угрожать национальной безопасности Штатов. Прежде всего, американцы опасаются за свои спутники.

После истории с обвинениями в адрес Москвы в испытаниях противоспутникового оружия в Соединенных Штатах всерьез заговорили о пересмотре подхода к космосу, пишет The Hill.

Американцы считают, что российские разработки могут уничтожить спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите. Штаты в этом отношении явно отстают не только от России, но претензии и раздражение, как водится, доносится исключительно в ее адрес.

В этой связи, как пишет газета, отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула предложил Вашингтону "посмотреть правде в глаза". Он отмечает, что у США обязательно должны быть развязаны руки, чтобы сдерживать или уничтожать потенциальных противников на околоземной орбите. Правда, планам этим не суждено сбыться.

Все дело в том, что отрасль, в которой производятся космические средства обеспечения национальной безопасности США, отстает, констатирует военный. По его словам, многие системы, которые сейчас используются, были разработаны еще во времена "холодной войны", попросту устарели и не подходят для текущей стратегической ситуации. Это признал и заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Он считает, что теперь они представляют собой "прекрасные соблазнительные мишени" для потенциальных противников, и если они будут уничтожены, на их замену уйдут десятилетия.

В попытках привлечь внимание к этой проблеме Дэвид Дептула перечисляет ключевые проблемы в космической отрасли, которые еще предстоит решить. Это, в частности, финансирование космических сил. По мнению генерала, той суммы, которую выделил Белый дом, а это почти 15 с половиной миллиардов долларов, недостаточно, чтобы выполнять задачи для противодействия растущим угрозам.

Во-вторых, Дептула считает, что надо отменить ограничения на привлечение дополнительного персонала, поскольку космическим силам не хватает сил – в виде профильных специалистов.

Также американский военачальник высказался за интеграцию всех структур, которые так или иначе связаны с реализацией космических программ. Их объединение, по мнению Дептула, позволило бы им взять на себя контроль над "сквозным" финансированием, вмешиваться в которое ВВС сегодня не имеют права.

По мнению генерала, промедление и ожидание того, пока Россия и Китай окончательно не закрепятся в космосе, дорого обойдется Вашингтону.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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