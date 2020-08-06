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РИА Новости

Более 70 стран подтвердили участие в форуме "Армия-2020"

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Международный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум "Армия".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, более 70 из 133 приглашённых стран подтвердили свое участие в форуме "Армия-2020", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"На военно-технический форум "Армия-2020" приглашены свыше 130 государств, в настоящее время дали согласие на участие в форуме свыше 70 государств, причем большинство иностранных делегаций представлены высшими должностными лицами. Несмотря на те меры и ту обстановку, которая складывается в связи с коронавирусной инфекцией", - сказал Гончаров журналистам.

"Нами запланированы не только выставочные мероприятия, но и международные встречи - руководство Минобороны, руководство федеральных органов исполнительной власти", - добавил он.

"Армия-2020" пройдёт с 23 по 29 августа в парке "Патриот" (Кубинка).

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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