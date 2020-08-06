Шойгу озвучил результаты внезапной проверки боеготовности войск

В ходе внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ, которая прошла с 17 по 21 июля были отработаны вопросы, связанные с организацией маневренной обороны и наступательных действий.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, на большей части российской территории было проведено 56 учений различного характера, в которых приняли участие 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Всего в ходе учений было задействовано 52 полигона.

По словам Шойгу, мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, а также отработали погрузку на железнодорожные платформы и самолеты.

Также при поддержке вертолетов проводилось блокирование условного противника как в горно-лесистой местности, так и в городских условиях.

Практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", а подразделения ПВО отработали прикрытие районов сосредоточения войск.

Также в ходе учений специалисты железнодорожных подразделений успешно наводили железнодорожные переправы через водные преграды. Войска радиационной, химической и биологической защиты выполнили аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелковых соединений и механизированных колонн на маршах. В свою очередь подразделения спецназа решали учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований с десантированием из вертолетов.

"В рамках проверки медицинские отряды специального назначения провели карантинные мероприятия, эвакуацию и лечение условно больных и раненых", - отметил Шойгу.

В ходе внезапной проверки была дана оценка возможностей морской пехоты. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали ее исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

"Так, морские пехотинцы Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали высадку десанта на необорудованное побережье, а подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что в целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ. "Внезапная проверка показала, что снижения способности вооруженных сил решать задачи по предназначению не допущено", - заявил Шойгу.

Алексадр Степанов