США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане

Американские ВВС во вторник запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы ВВС Вандерберг недалеко от Лос-Анджелеса в Калифорнии. Как сообщает AP со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США, ракету без боезаряда выпустили по атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

- Ракета стартовала в 12:21 (UTC−7), и ее боеголовки прошли более 6,5 тысяч километров в рамках опытно-конструкторских испытаний, - говорится в сообщении агентства.

В ВВС США отметили, что испытательный запуск никак не связан с мировыми событиями, а выполнен по календарному плану, составленному на несколько лет вперед. Командир 576-й летно-испытательной эскадрильи полковник Омар Кольбер в заявлении после запуска заявил, что испытательные пуски необходимы для поддержания стареющей системы.

Minuteman III стоит на вооружении США с начала 70-х годов прошлого века и является ближайшим аналогом российской баллистической ракеты РТ-2 УТТХ "Тополь". Эти ракеты базируются в шахтах на трех авиабазах США. За последние годы сразу несколько испытательных пусков Minuteman III закончились неудачей.

Михаил Сухарев