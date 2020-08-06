Израильский спутник показал фото порта Бейрута до и после взрыва

Источник изображения: ImageSat International
Израильские спутники сделали фотографии портовой части столицы Ливана, по которым можно оценить масштаб разрушений от прогремевшего накануне взрыва. Компания ImageSat International, которая занимается эксплуатацией в том числе спутников-шпионов, предоставила редакции одного из израильских СМИ фото, которые позволяют увидеть разрушения с «космической» высоты.
Публикует снимки ресурс News.co.il.
На снимке видно, что взрывом полностью уничтожена не просто часть инфраструктуры порта Бейрута, а часть причальной линии. Указанные масштабы говорят о том, что взрыв полностью уничтожил часть портового кластера в диаметре около 70 м. Речь именно об эпицентре взрыва.
Кроме того, в Бейруте разрушены здания и сооружения, включая мостовые переходы и иные инфраструктурные объекты в радиусе нескольких сотен метров. По последним данным, без жилья остались около трети миллиона человек.
Источник изображения: ImageSat International
При таких разрушениях заявления о том, что число погибших составляет около 100 человек, выглядят явным преуменьшением. Под многочисленными завалами могут оставаться сотни людей.
Тем временем, источники в правительстве Ливана говорят о том, что к мощному взрыву 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры привело возгорание на 9-м портовом складе. Именно там, по неподтверждённым пока данным, проводились сварочные работы.
Через некоторое время огонь вспыхнувшего на 9-м складе пожара перекинулся на 12-й склад. Именно там хранилась конфискованная несколько лет назад селитра, которая перевозилась из грузинского порта Батуми в одно из африканских государств. Опасный груз в Ливане конфисковали, но ничего лучше, чем оставить его в порту, где постоянно ведутся какие-то работы (в том числе строительные и ремонтные, сопряжённые с риском), не придумали.
Теперь возбуждено дело о халатности при хранении взрывоопасных веществ. Весь вопрос в том, кто окажется на скамье подсудимых после происшествия, в результате которого снесена крупная часть ливанской столицы.
Пытаясь снять с себя ответственность, глава Таможенной службы Ливана заявил, что направлял в судебные инстанции шесть исков о необходимости перемещения взрывоопасного груза в безопасное место. Но реакции, по его словам, не последовало. Теперь предлагается «спросить» с администрации порта Ливана, почему та не позаботилась о перевозке селитры. Но в администрации порта говорят о том, что в их компетенцию работы с таким грузом не входили. Другими словами, пытаются перекладывать вину друг на друга.
Video of elderly Lebanese woman at her home playing the piano while surrounded by broken glass and rubble, captures the spirit or #Beirut.
This city doesn’t give up and keeps rising from the ashes: pic.twitter.com/FUp1fuTGQK
- Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 5, 2020