Израильский спутник показал фото порта Бейрута до и после взрыва

Израильские спутники сделали фотографии портовой части столицы Ливана, по которым можно оценить масштаб разрушений от прогремевшего накануне взрыва. Компания ImageSat International, которая занимается эксплуатацией в том числе спутников-шпионов, предоставила редакции одного из израильских СМИ фото, которые позволяют увидеть разрушения с «космической» высоты.

Публикует снимки ресурс News.co.il.

На снимке видно, что взрывом полностью уничтожена не просто часть инфраструктуры порта Бейрута, а часть причальной линии. Указанные масштабы говорят о том, что взрыв полностью уничтожил часть портового кластера в диаметре около 70 м. Речь именно об эпицентре взрыва.

Кроме того, в Бейруте разрушены здания и сооружения, включая мостовые переходы и иные инфраструктурные объекты в радиусе нескольких сотен метров. По последним данным, без жилья остались около трети миллиона человек.

При таких разрушениях заявления о том, что число погибших составляет около 100 человек, выглядят явным преуменьшением. Под многочисленными завалами могут оставаться сотни людей.

Тем временем, источники в правительстве Ливана говорят о том, что к мощному взрыву 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры привело возгорание на 9-м портовом складе. Именно там, по неподтверждённым пока данным, проводились сварочные работы.

Через некоторое время огонь вспыхнувшего на 9-м складе пожара перекинулся на 12-й склад. Именно там хранилась конфискованная несколько лет назад селитра, которая перевозилась из грузинского порта Батуми в одно из африканских государств. Опасный груз в Ливане конфисковали, но ничего лучше, чем оставить его в порту, где постоянно ведутся какие-то работы (в том числе строительные и ремонтные, сопряжённые с риском), не придумали.

Теперь возбуждено дело о халатности при хранении взрывоопасных веществ. Весь вопрос в том, кто окажется на скамье подсудимых после происшествия, в результате которого снесена крупная часть ливанской столицы.

Пытаясь снять с себя ответственность, глава Таможенной службы Ливана заявил, что направлял в судебные инстанции шесть исков о необходимости перемещения взрывоопасного груза в безопасное место. Но реакции, по его словам, не последовало. Теперь предлагается «спросить» с администрации порта Ливана, почему та не позаботилась о перевозке селитры. Но в администрации порта говорят о том, что в их компетенцию работы с таким грузом не входили. Другими словами, пытаются перекладывать вину друг на друга.

