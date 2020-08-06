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Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России

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Источник изображения: gazeta.ru

Эксперт рассказал об обороноспособности России без союза с Белоруссией

Нельзя исключать, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начнутся существенные геополитические и военно-стратегические подвижки, которые самым непосредственным образом отразятся на взаимоотношениях Москвы и Минска в военной сфере. С обстановкой на западной границе России и каким образом она отразится на обороноспособности страны, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Считается, что Белоруссия важна для России с точки зрения обеспечения обороноспособности. При этом подчеркивается, что в Союзном государстве Белоруссия - важный форпост на линии противостояния с НАТО.

Последние заявления белорусского президента Александра Лукашенко, недвусмысленно намекнувшего на предстоящее противостояние с Москвой, заставляют задуматься, располагает ли Россия этим форпостом на самом деле? Особенно с учетом заявлений о том, что Минск «не дружит с кем-то против кого-то» и в то же время - выражении готовности принять участие в совместных с НАТО военных учениях.

Но даже если не учитывать подобные острые заявления белорусского руководства, стоит разобраться,

какие реальные результаты были достигнуты в рамках Союзного государства в сфере формирования единого оборонного пространства?

Чтобы это зафиксировать, для начала надо уяснить некоторые терминологические понятия военной науки.

Коренным вопросом в любом деле (в том числе и в области военного строительства и создания любых военных союзов, блоков и коалиционных группировок войск) является вопрос о власти - то есть кто, кому и по каким вопросам подчиняется. Если с предельной ясностью не уточнить этих моментов, то понять в полном объеме значимость военного союза России и Белоруссии не представляется возможным.

В вооруженных силах любого государства существуют четыре градации подчинения - непосредственно подчиненные, оперативно подчиненные, приданные и поддерживающие.

Вопрос о подчиненности при создании коалиционных группировок войск, в которых принимают участие вооруженные силы различных государств, имеет крайне болезненный характер.

Ведь при отдаче боевых приказов в ходе военных действий приходится, без всякого преувеличения, посылать людей на смерть.

К примеру, Великобритания и Франция в годы Первой Мировой войны об общем главнокомандующем (и оперативном подчинении ему соответствующих войск) договорились только на заключительном этапе военных действий. Прибывшие в этот же период на европейский театр военных действий американцы в лице генерала Першинга потребовали выделить им полосу действий на фронте, при этом заявив, что управлять своими войсками в ходе боевых действий они будут сами.

Несколько проще вопрос о подчиненности в коалиционных группировках западными союзниками (с учетом полученного ранее горького опыта) решался в годы Второй Мировой войны. В настоящее время в НАТО есть верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе, которому оперативно подчинены войска (силы) альянса.

Что касается военного союза России и Белоруссии, то за долгие десятилетия нескончаемых переговоров и консультаций договориться об оперативном подчинении каких-либо сил и средств так и не удалось.

Минск торпедировал все возможные российские усилия в этом направлении.

Даже в рамках Объединенной системы ПВО прийти к какому-либо разумному компромиссу так и не удалось, кроме взаимного обмена информации о воздушной обстановке. Более того, Александр Лукашенко пытался переподчинить себе российские истребители, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории республики.

То есть в качестве итога можно сказать - коренной вопрос о власти в коалиционной группировки войск (сил) России и Белоруссии не решен (да и коалиционная группировка как таковая на данном этапе не существует), общего главнокомандующего нет, единого командного пункта и системы связи нет, о каких либо приданных и поддерживающих войсках вообще не имеет смысла вести речь. Более того, Минск категорически возражал против создания даже одной единственной российской военной базы на территории Белоруссии.

В качестве вывода можно сказать только одно: если военный союз не предназначен для немедленного вступления в войну (а другой цели у него нет по определению), то он эфемерен и более того, аморален по своей сути.

Иными словами, если этот военный союз тихо скончается, то его смерти никто и не заметит.

То есть какой-либо разрыв соглашений в военной сфере между Россией и Белоруссией на практике в настоящее время практически мало что означает. Нельзя до основания разрушить то, что существует только на словах и на взаимных заклинаниях о вечной дружбе и тесном взаимодействии.

И, наконец, Белоруссия, по словам того же Александра Лукашенко, не видит смысла быть втянутой в «игру мускулами» своих западных и восточных соседей. Минск не намерен вступать в жесткую конфронтацию с НАТО по собственной инициативе или в унисон с Россией, и стремится нормализовать свои отношения с ЕС и США.

Более того, военно-техническое сотрудничество, которое ныне осуществляет Минск с зарубежными партнерами, носит настолько откровенно антироссийский характер, что Москва откровенно опасается утечки чувствительных технологий и не передает Белоруссии ряд образцов вооружения и военной техники или отказывается от их совместной разработки (к примеру, это относится к оперативно-тактическим ракетным комплексам).

Наконец, ни по одному острому военно-политическому вопросу Минск за последнее время открыто не поддержал Москву.

Утверждать после всего этого, что Белоруссия является единственным союзником России на Западном стратегическом направлении, по меньшей мере, испытывать ничем не оправданный военно-политический оптимизм.

Вместе с тем гипотетический приход к власти в Белоруссии ориентированных на Запад сил окончательно сведет к нулю и это обозначенное по большей части только на бумагах военное сотрудничество.

Возникает вопрос - насколько ухудшится геостратегическое положение России с падением «белорусского балкона»?

В настоящее время на территории Белоруссии расположены два объекта Вооруженных сил России - станция предупреждения о ракетном нападении 70М6 «Волга» в н. п. Ганцевичи и 43-й узел связи ВМФ в н. п. Вилейка. Последний обеспечивает связь на сверхдлинных радиоволнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевую службу в различных районах Мирового океана.

Гипотетическая утрата «Волги» до определенной степени нивелируется РЛС СПРН типа «Воронеж», развернутыми в Калининградском регионе и Ленинградской области. С узлом связи в Вилейке ситуация сложнее. Но есть все основания предполагать, что вариант его замены прорабатывается руководством ВМФ. Других объектов ВС РФ на территории Белоруссии нет.

Теперь попробуем представить ситуацию, которая сложится на западной границе России через пять-десять лет. Нет сомнений, что дрейф Белоруссии в направлении Запада продолжится и усилится.

В этой связи надо быть в перспективе готовым к тому, что в недалеком будущем граница Смоленской области станет разделительным рубежом между ЕС и НАТО.

Стоит ли по этому поводу нагонять истерию и генерировать панику?

К примеру, крупнейшая база отечественных атомных подводных лодок (Западная Лица в Мурманской области) находится чуть ли не границе с Североатлантическим альянсом (Норвегией). На Юго-Западном стратегическом направлении мы имеем протяженную сухопутную и морскую границу с откровенно ныне враждебным по отношению к России государством - Украиной. Наконец, крупнейший центр отечественного оборонно-промышленного комплекса и второй по численности населения мегаполис страны - город Санкт-Петербург - находится всего в 150 км от ближайшей страны НАТО - Эстонии.

Более чем вероятный уход Белоруссии в обозримом будущем в направлении ЕС и НАТО надо воспринимать как объективную реальность, и заниматься строительством и планированием применения Вооруженных сил исходя из того, что водоразделом между Востоком и Западом теперь будет граница Смоленской области.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

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5 комментариев
№1
06.08.2020 17:53
Цитата
Более чем вероятный уход Белоруссии в обозримом будущем в направлении ЕС и НАТО надо воспринимать как объективную реальность, и заниматься строительством и планированием применения Вооруженных сил исходя из того, что водоразделом между Востоком и Западом теперь будет граница Смоленской области.

Странно, что это приходится объяснять. Хотя у меня нет сомнений, что военно-политическое руководство России исходит именно из этого.
В одном я не согласен :) с Ходаренком - это будет не "водораздел между Востоком и Западом". "Запад" тоже -  как и почти весь мир - находится в состоянии ТМВ. И не против "Востока", отнюдь.
IMHO, пора (как минимум - временно) прекратить использование термина "Запад", за его бессмысленностью. Или - как вариант - понимать под этим термином что-то реальное. Например, США с союзниками (реальными) и вассалами. Или ТОЛЬКО США. Или часть Европы ("старую Европу" - Германия-Франция-Италия-Голландия-..., без такого "Запада", как поляки, прибалты, болгары, румыны, сербы, словенцы, ... . Не говоря уже о турках).
Кстати, Япония с Ю.Кореей - это "Запад"? :) А нынешний Китай? Или это уже больше - чем Запад, так сказать, "суперЗапад"?
А нынешняя Россия? :) Она-то чем не "Запад"? Географией? Но тогда "граница между "Востоком и Западом" - это географическая граница между Европой и Азией. Или, например, Гринвичский меридиан. А отнюдь не "Смоленская область".

И вообще, если согласиться с тем, что идет Третья МВ, то придется признать, что она идет , в основном, между странами "Запада". Как и Первая, как и - по официальной историографии, которая скоро станет "каноном" - Вторая. Англосаксы (с наемниками, типа России) против Германии. Привыкайте, это вам уже не "проклятый лживый совок". :) С участием американских "подбрехов", расположенных между старой Европой и Россией. И других, которые пытаются определиться в "новом дивном мире".

"Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас." (C)

Это (монополистический) капитализм. К печенюшкам, тачкам, кружевным трусикам и пр. есть "довесок" - ничем не ограниченная агрессия того, кто считает себя сильнее, против того (или тех), кого агрессор считает слабее. Плюс выросшая  из тотальной рекламы и "маркетинга" ОЧЕНЬ умелая и действенная пропаганда, которой мужичье и папуасы (да и сами "западные" обыватели) противостоять НЕ В СИЛАХ.  
Этакий ""конец истории N 2". :) Как точно выразился о нем Оруэлл, "Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно. И помните, что это — навечно."

Конечно, это ("конец истории", "навечно") - бред/художественный прием. Но длиться это будет ДОЛГО. По историческим меркам долго, не по человеческим. И тем, кого топчут, некого винить, кроме себя.

Читайте "Капитал" и "АнтиДюринг". :) Там все описано. Даже то, как этого не допустить. Но для "пролов" кружевные трусики, тачки, фильмы про чудовищ и блядей,  а также возбуждающие похоть мази оказались важнее. Что, кстати, очень убедительно объяснено (и предсказано) в "Капитале". Правда, объяснено на уровне анализа социально-экономических отношений при капитализме, а не на уровне (неудавшейся) попытки бороться с этим.
Гос. бюрократия СССР поступила очень разумно - привить "пролам" отвращение к чему-то путем "кормления" этим в идиотских дозах (и по сфальсифицировнным "кулинарным рецептам" ).

Точно так же фашизм вбивает сейчас ненависть к "демократии" и "либерализму" в Европе - так сказать, "дискредитация путем доведения до абсурда". И это ОЧЕНЬ важная часть Третьей мировой войны.

О-хо-хох.

"Мы мечтали о морях-океанах,
Собирались прямиком на Гавайи.
И, как спятивший трубач, спозаранок
Уцелевших я друзей созываю."

Очень важный "стих". Такие, как Галич (по крайней мере, "массово трактуемый"), мечтали о Гавайах. Они это получили - вопрос только в наличии некоторого количества "мировой резервной валюты".  Но все не так просто. Отчаяние Галича явно связано с другим.

Впрочем, это явный оффтоп.
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№2
06.08.2020 18:30
Он(Ходаренок) родом белорус и будет всячески защищать Минск, нам не надо ждать бесноватого Луку, для него цель №2 это разрушить ЕАЭС и тогда он с триумфом еще 26 лет в Европарламенте новый Маккейн-2.
Он родом из цыган(первая жена Галина писала 20 лет назад, когда он ушел от неё),  опасный и мстительный, обрусевшие цыгане с хохляцкими корнями русских не любят страшно.
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№3
06.08.2020 18:44
Да, о "строительстве и планировании применения ВС". "Путин" отчетливо сказал, что в случае войны удар будет нанесен по "Хозяину", а не по "кнехтам". Так что включена будет (если) Белоруссия - в военном смысле - в "Запад" :), или нет - особого значения не имеет. В том числе для строительства и планирования применения ВС. Ничего нового такое изменение состояние Белоруссии (если) не привносит - всяких украин, прибалтик, грузий и пр. достаточно для радикальных изменений в "строительстве и планировании применения ВС".

Опасность не в том, что "польские танки" нападут на смоленскую область с территории Белоруссии. Это было бы для России просто идеальным разрешением жуткого конфликта - американский подбрех начал "за....ться", и получил по самое небалуйся. Какие претензии к России? Немцы громко аплодируют.

Опасность в "официально спорных территориях", к которым сейчас относится (в Европе) Крым.

Проблема в том, что  все происходит иначе, не так, как умеют (и привыкли, и готовы) сражаться русские.
Достаточно ознакомиться с открытыми данными о гос. программе вооружений до 2027 г., чтобы увидеть, что танковые и артиллерийские сражения в Белоруссии не стоят на повестке дня, НИКАК.
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№4
06.08.2020 19:17
Цитата, ЗНШ сообщ. №2
Он родом из цыган(первая жена Галина писала 20 лет назад, когда он ушел от неё),  опасный и мстительный, обрусевшие цыгане с хохляцкими корнями русских не любят страшно.

Да какая разница, откуда Лукашенко родом, и что он любит-не любит. Он явно чувствует ответственность за Белоруссию. Такую, какая она есть - и мужицко-хуторскую, и промышленную, и прорусскую, и пропольскую, и светскую, и католическую. Менталитет и ценности формируются историей.

Белоруссия исторически - часть римско-католического мира, "вождем" которого в этой части Европы всегда считала - и продолжает считать - себя Польша. Из песни слова не выкинешь.

Лукашенко умно следует единственно возможной (и потенциально выигрышной) для Белоруссии стратегии - балансирование между союзом с "обреченной" Россией, и переходом в состояние запланированной американцами "несчастной жертвы русского варварства". Как и Украина, кстати.
Поляков тоже можно понять - они не хотят идти на убой по приказу американцев, но очень хотят получать американские "печенюшки", а также американские гарантии против немцев, которые прекрасно помнят о немецких землях в составе нынешней Польши. Так что единственно возможная стратегия для поляков - это демонстрация рабской преданности американцам, но при этом попытка "возложения на других" обязанности  поддерживать/усиливать раскол между "немцами" и русскими. А эти другие - украинцы и прибалты (уже приведенные в нужное состояние) и белорусы (еще не приведенные). Этакая роль "управляющего при барине". Очень сочно описанная, например, Бажовым в "Уральских сказах". То ли "Северьян-убойца", то ли "жареный зад". :)

Правда, мне с дивана кажется, что польский расчет - как всегда - фатально ошибочен. "Подставить" под русский удар - вместо себя - украинцев, белорусов и прибалтов кшепшицюльским не удастся. По крайней мере, при нынешнем руководстве России. IMHO, понятно.
Фраза "гиена Европы" недаром продолжает оставаться на слуху. :) До опыта ВМВ, может быть, и прокатило бы. Сейчас - очень вряд ли.
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№5
06.08.2020 19:53
Проблема России - не в продажных "союзниках". Проблема России - как и всякой "барско-мужицкой" традиционистской страны - в том, что она все время "предает" сама себя. В погоне за "цивилизованными странами", причем не в "техническом" (здесь вопросов нет), а в "социально-ментальном" плане.

"И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонялся тому, что сжигал."

Ладно бы - "предательство" отжившего. Это и не "предательство" даже. Но вот судорожные попытки вернуться к "отжившему" (если не "сгнившему"), "предавая" недоведенную до победного конца модернизацию - вот это уже фатально.
Именно эту фатальность ликвидировала в Европе - вместе с феодализмом и католицизмом - Реформация.  И именно за нее отчаянно цепляются истинно-русские. :(
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