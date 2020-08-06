Отправка "наемников": о чем говорили Зеленский и Лукашенко

Зеленский попросил Лукашенко выдать Украине задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием на белорусской территории 33 россиян. Главы государств договорились, что их страны будут взаимодействовать в этом вопросе. Минск полагает, что задержанные хотели организовать провокации во время президентских выборов 9 августа. В России арест россиян считают безосновательным и противоречащим духу российско-белорусских отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили проблему задержанных в Белоруссии «боевиков».

«Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства», - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Зеленский выразил надежду, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории его страны будут переданы Украине для их привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами.

Инцидент, который обсуждали президенты, произошел 29 июля. Тогда в санатории под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один - на юге страны. Власти Белоруссии назвали этих граждан России наемниками из ЧВК, прибывшими в республику, чтобы организовать массовые беспорядки в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа. Задержанных заподозрили в подготовке теракта, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. Он сообщил, что задержанные дают показания.

МИД РФ в связи с этим инцидентом заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

Москва заверила Минск, что никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в суверенную политику других стран.

«Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан», - указывается в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев по итогам экстренной встречи в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 30 июля сообщил, что в России формируются специальные «группы боевиков», которые готовятся въехать в республику и организовать там ряд провокаций.

Он привел слова Андрея Равкова, который отметил, что под Псковом и Невелем формируются две группировки для совершения провокаций в Белоруссии.

Дмитриев также заявил, что «в стране сегодня есть 170 боевиков», которые обучены подрывной и снайперской деятельности.

Он убежден, что они целенаправленно угрожают массовым мероприятиям.

О российских «группировках для провокаций» говорил и другой кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень. По его словам, есть вероятность, что провокации все же будут, поскольку «таких боевиков, скорее всего, на территории Белоруссии еще достаточно много. Плюс готовятся группировки, которые планируют въехать на территорию Белоруссии до 9 августа».

Александр Лукашенко после случившегося потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика немедленно обратиться в российские компетентные органы, чтобы разъяснить у России сложившуюся ситуацию, которую он назвал «чрезвычайным происшествием».

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», - подчеркнул глава Белоруссии.

За пять дней до того, как произошло задержание, Лукашенко в публичном выступлении поднял тему участия ЧВК в конфликтах по всему миру. По его словам, любые войны начинаются с уличных выступлений. Если собственных протестующих в стране не хватает, туда заводят профессиональных военных, которые прошли подготовку в ЧВК для осуществления провокаций, уверен президент. При этом он отметил, что в Белоруссии "майданутых" маловато».

В Белоруссии на 9 августа назначены выборы президента страны. По мнению Лукашенко, оппозиция намерена устроить революцию. К тому же он считает, что в предвыборную кампанию вмешиваются «заграничные кукловоды».

«Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят, как я уже говорил, заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями», - подчеркнул глава государства.

При этом он предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.

Что касается роли Украины в этой истории, генеральная прокуратура страны направила Минску уведомление о намерении потребовать выдачи Киеву задержанных россиян.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту членства в террористической организации и незаконном участии в вооруженном конфликте в Донбассе», - указано в сообщении украинского ведомства.

Лидия Мисник