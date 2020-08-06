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Деловая газета "Взгляд"

Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

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Источник изображения: Алексей Никольский/ТАСС

США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель – запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", – заявил спикер Совбеза в интервью "Российской газете".

США 16 июля 1945 года, а также 6 и 9 августа того же года провели атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. От взрыва в Хиросиме умерли 140 тыс. человек, в Нагасаки – 74 тыс. человек. Большинство погибших были мирными жителями.

В мае 2018 года председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин напомнил мировому сообществу о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов Хиросима и Нагасаки.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
Проекты
ЯО
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