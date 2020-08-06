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Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»

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После того, как российская и китайская танковая промышленность представили новые более жизнеспособные танки с усовершенствованной защитой, руководство НАТО решило заменить традиционные 120-миллимитровые пушки на что-то более мощное. Болгарские читатели комментируют немецкую новинку и сравнивают ее с «Арматой».

После того, как российская и китайская танковая промышленность представила новые более жизнеспособные танки с усовершенствованной защитой, руководство НАТО решило заменить традиционные 120-миллимитровые пушки на что-то более мощное.

Альтернативой пушек, установленных на M1 Abrams и Leсlerс, может стать 130-миллиметровое гладкоствольное противотанковое орудие, разработанное немецким концерном Rheinmetall.

Посмотреть, как стреляет это орудие, можно на официальном YouTube-канале Rheinmetall. Для испытания немцы закрепили его на танке British Challenger 2, однако эксперты заявляют, что основной машиной для нового 130-миллиметрового орудия станет новый многообещающий танк, разработанный совместно Францией и Германией, которым заменят французские Leсlerс и немецкие Leopard 2.

Несмотря на отсутствие данных о бронепробиваемости нового оружия, предполагается, что увеличение калибра может увеличить огневую мощь нового танка на 50%.

Комментарии читателей:

Асман и Осман от Усеин от Омуртаг и Сливе

Ничто не сможет остановить российскую армию!

Все залитат

И русская, и немецкая танковые школы - ведущие в мире. Немецкая школа всегда делала ставку на более тяжелые танки и более крупные калибры. Русская школа делала ставку на проходимость, скорость и маневренность. Поэтому "Армата" легче и проходимее всех западных образцов. Вдобавок у нее и огневая мощь больше. А установив 130-миллиметровое орудие, немцы на несколько тонн увеличат вес и без того тяжелого "Леопарда". Еще с гитлеровских времен немцы тащатся по чудовищным танкам и пушкам.

Проблясък

Всем, кому ОК прожить в бункере следующие пять лет, могут начинать войну против России. Счастливчики умрут в первые минуты. Тех, кто останется в бункере, будет ждать "Закон Октавии"

Въпрос

А сможет ли это оружие остановить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой ТОПОЛЬ-М?

Историк

Как показывает история, несмотря на то, что у немцев в принципе дела идут лучше, русская армия входила в Берлин трижды. Те, кто забывают историю, склонны повторять ее…

ABCD

Историк, а ты знаешь, что такое пиррова победа? С Россией всегда так. Они побеждают, а потом ждут помощь от побежденных

Геро

Ни один нормальный человек на этой планете не захочет пойти на фронт. Столько денег уходит на оружие, в то время как люди умирают от голода

Другарят

Не "Армата" и ее пушки угрожают гендерам Западной Европы, а пушки миллионов смуглых и чернокожих, стреляющие по их голым задницам!


Радослав Славчев

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Болгария
Германия
Китай
Россия
Франция
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
РС-12М2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Ядерный щит
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2 комментария
№1
06.08.2020 11:16
Мало вас османы вырубали, а ответ у нас давно готов, 152 мм пушка, попадание даже простой болванки сносит башню. Так, что лучше бы розочки садили болгарские "БРАТЬЯ" мать вас... .
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№2
06.08.2020 17:03
Дважды "братушек" спасали, от турок и немцев, теперь они в обнимку с бывшими врагами. "Братушки", вас больше спасать не будем, пока не рассчитаетесь с Россией за каждого русского, погибшего за вашу свободу.
0
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