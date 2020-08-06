Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»

После того, как российская и китайская танковая промышленность представили новые более жизнеспособные танки с усовершенствованной защитой, руководство НАТО решило заменить традиционные 120-миллимитровые пушки на что-то более мощное. Болгарские читатели комментируют немецкую новинку и сравнивают ее с «Арматой».

После того, как российская и китайская танковая промышленность представила новые более жизнеспособные танки с усовершенствованной защитой, руководство НАТО решило заменить традиционные 120-миллимитровые пушки на что-то более мощное.

Альтернативой пушек, установленных на M1 Abrams и Leсlerс, может стать 130-миллиметровое гладкоствольное противотанковое орудие, разработанное немецким концерном Rheinmetall.

Посмотреть, как стреляет это орудие, можно на официальном YouTube-канале Rheinmetall. Для испытания немцы закрепили его на танке British Challenger 2, однако эксперты заявляют, что основной машиной для нового 130-миллиметрового орудия станет новый многообещающий танк, разработанный совместно Францией и Германией, которым заменят французские Leсlerс и немецкие Leopard 2.

Несмотря на отсутствие данных о бронепробиваемости нового оружия, предполагается, что увеличение калибра может увеличить огневую мощь нового танка на 50%.

Комментарии читателей:

Асман и Осман от Усеин от Омуртаг и Сливе

Ничто не сможет остановить российскую армию!

Все залитат

И русская, и немецкая танковые школы - ведущие в мире. Немецкая школа всегда делала ставку на более тяжелые танки и более крупные калибры. Русская школа делала ставку на проходимость, скорость и маневренность. Поэтому "Армата" легче и проходимее всех западных образцов. Вдобавок у нее и огневая мощь больше. А установив 130-миллиметровое орудие, немцы на несколько тонн увеличат вес и без того тяжелого "Леопарда". Еще с гитлеровских времен немцы тащатся по чудовищным танкам и пушкам.

Проблясък

Всем, кому ОК прожить в бункере следующие пять лет, могут начинать войну против России. Счастливчики умрут в первые минуты. Тех, кто останется в бункере, будет ждать "Закон Октавии"

Въпрос

А сможет ли это оружие остановить межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боеголовкой ТОПОЛЬ-М?

Историк

Как показывает история, несмотря на то, что у немцев в принципе дела идут лучше, русская армия входила в Берлин трижды. Те, кто забывают историю, склонны повторять ее…

ABCD

Историк, а ты знаешь, что такое пиррова победа? С Россией всегда так. Они побеждают, а потом ждут помощь от побежденных

Геро

Ни один нормальный человек на этой планете не захочет пойти на фронт. Столько денег уходит на оружие, в то время как люди умирают от голода

Другарят

Не "Армата" и ее пушки угрожают гендерам Западной Европы, а пушки миллионов смуглых и чернокожих, стреляющие по их голым задницам!

Радослав Славчев