«Армия-2020»: российские военные готовятся показать свое лучшее оружие (The National Interest, США)

Сотни образцов российской военной техники, в том числе новейший автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д», будут представлены в ходе военно-технического форума «Армия-2020». Это первое крупномасштабное международное мероприятие, которое состоится в России в 2020 году после отмены карантинных ограничений в стране и во всем мире.

Официальные лица заявляют, что во время форума ["Армия-2020"] будут действовать профилактические меры как минимум четырех типов. Они включают "запрет на участие в мероприятии для людей с симптомами респираторной вирусной инфекции, социальную дистанцию в полтора метра, использование индивидуальных средств защиты и дезинфекцию".

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, Российская Федерация полным ходом продолжает подготовку к международному военно-техническому форуму "Армия-2020". В этом году данное мероприятие состоится с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке в выставочном центре российских вооруженных сил "Патриот". По сообщению государственных СМИ, там будет представлено 730 образцов оружия и боевой техники.

"В целях организации и подготовки динамического и статического показа вооружения и военной техники на военно-техническом форуме "Армия-2020‟ будет задействовано 730 единиц военной техники и вооружений", - сообщил на прошлой неделе средствам массовой информации заместитель командующего Западного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Идет работа по подготовке жилого фонда в шести военных городках, где будут проживать участники мероприятия в количестве свыше 2 тысяч человек, в том числе, граждане иностранных государств. Однако пандемия коронавируса осложняет подготовку к этому ежегодному мероприятию, и по состоянию на эту неделю лишь 35 из 133 приглашенных стран подтвердили участие в форуме своих делегаций.

"Сложившаяся эпидемиологическая обстановка, безусловно, усложнила подготовку к форуму, особенно в части привлечения к участию иностранных государств. Официальные приглашения были направлены главам оборонных ведомств 133 стран, - рассказал полковник Олег Кулаковский, возглавляющий управление конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны. - На сегодня участие своих делегаций подтвердили 35 государств".

В число стран, которые направят на форум высокопоставленные делегации, входят Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, Южная Африка и Южная Осетия. Четыре страны уже приступили к подготовке своих национальных экспозиций.

"Эпидемиологическая ситуация с новым коронавирусом в России улучшается, - добавил Кулаковский. - В некоторых странах она также стабилизировалась, и ограничения начали ослаблять. Работа с зарубежными государствами продолжается. Этот форум станет первым крупномасштабным международным мероприятием, которое состоится в России в 2020 году после отмены карантинных ограничений в стране и во всем мире".

Официальные лица заявляют, что во время форума будут действовать профилактические меры как минимум четырех типов. Они включают "запрет на участие в мероприятии для людей с симптомами респираторной вирусной инфекции, социальную дистанцию в полтора метра, использование индивидуальных средств защиты и дезинфекцию".

Расширенный форум

Несмотря на то, что из-за пандемии свое участие подтвердило меньше стран, масштабы мероприятия в этом году будут увеличены.

Государственные средства массовой информации сообщают, что к традиционным местам проведения форума, в число которых входит военно-патриотический парк "Патриот", аэродром в Кубинке и стрельбища в Алабино, добавится полигон Ашулук в Астраханской области (на юге России), где будет продемонстрирована уникальная система по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, деловая программа будет включать более 170 мероприятий.

Глубоководный дрон

Среди 730 единиц военной техники и вооружения, представляемых на форуме "Армия-2020", будет автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д", который 8 мая опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане.

"На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и "Витязь-Д‟. Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины", - заявил на прошлой неделе агентству ТАСС генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

"Витязь-Д" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Автономный аппарат функционирует с помощью бортовой системы управления, реализующей алгоритмы управления без участия человека. Это дает возможность аппарату самостоятельно обходить препятствия по курсу следования. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

Российские военные пока не сообщают, какая еще техника будет показана на форуме. Но на предыдущих мероприятиях они представляли новые образцы вооружений, такие как танк Т-14 "Армата" и зенитно-ракетный комплекс С-350.

Питер Сучиу (Peter Suciu)