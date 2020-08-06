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Российская газета

Разработчик рассказал о защите летчика в Су-57

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: rg.ru

Композитное остекление фонаря кабины истребителя Су-57 защитит летчика от ядерной вспышки, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а сам самолет скроет от радаров противника.

- Использование новых материалов позволило добиться малозаметности кабины для средств обнаружения. При этом ударная прочность остекления выросла в два раза при двукратном снижении его массы, - рассказал РИА Новости Андрей Силкин, генеральный директор разработавшего фонарь ОНПП "Технология".

Полимерный прозрачный колпак изготовлен из листового монолитного поликарбоната, на который при помощи магнетрона нанесено многофункциональное покрытие из золота и сплава индия с оловом. Кстати, золотом от солнечных лучей защищают и забрала российских космических скафандров.

Ранее стало известно о новом шлеме для пилота Су-57. В защиту встроена система индикации оперативной обстановки и показаний приборов. Электронная система совмещения кадров убирает с закабинной картинки вызванные фонарем искажения. А заводская газета КнААЗ опубликовала первое фото серийного истребителя на сборочном стапеле.


Антон Валагин

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