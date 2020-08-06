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ТАСС

СМИ: Китай в 2021 году намерен запустить два метеорологических спутника

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @FEDOR37516789

В сообщении агентства "Синьхуа" отмечается, что новый спутник "позволит повысить точность и эффективность глобального численного прогноза погоды"

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китай намерен в следующем году осуществить запуск двух метеорологических спутников Fengyun-3E (FY-3E) и Fengyun-4B (FY-4B). Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным,Fengyun-3E пополнит уже развернутую на орбите группировку метеорологических аппаратов и станет пятым в этой серии. Запуск предыдущего спутника Fengyun-3D был осуществлен в ноябре 2017 года. В сообщении "Синьхуа" отмечается, что новый спутник "позволит повысить точность и эффективность глобального численного прогноза погоды".

Fengyun-4B станет вторым геостационарным метеорологическим спутником серии Fengyun-4. Запуск экспериментального Fengyun-4А состоялся в декабре 2016 года. Как указывается в публикации агентства, FY-4B ознаменует собой модернизацию метеорологических спутников Китая на геостационарной орбите.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. К настоящему времени Китай осуществил запуск в общей сложности 17 метеорологических спутников Fengyun.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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