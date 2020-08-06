Российская армия получает современное вооружение. В первом полугодии поставлено свыше 1,1 тыс. образцов техники. Вооружённые силы получили 16 самолётов, 5 кораблей, 53 вертолёта, 80 беспилотников. Вертолеты Ми-28УБ могут применяться для обучения и выполнения боевых задач. Вся техника оснащена современным оборудованием высокого класса. В Кубинке ввели в эксплуатацию новые истребители Су-35С. Пилотировать самолёты будут летчики знаменитой пилотажной группы «Русские Витязи». Преемник легендарного Су-27 более манёвренный.

Российская армия получает современное вооружение. В первом полугодии поставлено свыше 1,1 тыс. образцов техники. Вооружённые силы получили 16 самолётов, 5 кораблей, 53 вертолёта, 80 беспилотников. Вертолеты Ми-28УБ могут применяться для обучения и выполнения боевых задач. Вся техника оснащена современным оборудованием высокого класса. В Кубинке ввели в эксплуатацию новые истребители Су-35С. Пилотировать самолёты будут летчики знаменитой пилотажной группы «Русские Витязи». Преемник легендарного Су-27 более манёвренный.