Войти
Газета.ru

На 600 метров: Финляндия обвинила пилотов РФ в нарушении границы

537
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Финляндия обвинила российские Су-27 в нарушении воздушного пространства

Финляндия обвинила Россию в нарушении своих воздушных границ. Якобы российские истребители Су-27, которые совершали плановый полет, зашли на территорию республики на 600 метров и пробыли там одну минуту, пролетев 10 км. В Минобороны России отрицают нарушение границ и утверждают, что все полеты совершаются в соответствии с международными правилами и нормами.

Финские пограничники уверены, что два российских истребителя Су-27 в конце июля нарушили воздушную границу страны, осуществляя плановый полет. Финляндии якобы удалось установить это в ходе расследования.

Предварительное расследование по «нарушению» установило, что «два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо». Якобы 28 июля они «вторглись в воздушное пространство [республики] в 14:07 по местному времени» (совпадает с московским. Самолеты заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

По данным пограничников, российские военные примерно за одну минуту преодолели расстояние в 10 км, а затем покинули воздушное пространство Финляндии.

В сообщении погранохраны добавляется, что во время расследования не удалось установить «личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо". На данном этапе дальнейшее расследование прекращено.

Свои претензии Финляндия высказывала и в день полета российских истребителей. "Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник, 28 июля. Предполагаемое нарушение имело место в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00", - отметило минобороны республики 28 июля.

В ведомстве предупредили, что финская пограничная служба занялась расследованием инцидента. После этого МИД Финляндии направил в российское посольство запрос на разъяснение произошедшего.

В Министерстве обороны России, отвечая на обвинения, подтвердили, что полет российских Су-27 действительно проходил. Но он был плановым, в нем приняли участие четыре российских истребителя, которые не нарушали границы каких-либо стран.

"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что самолеты морской авиации ВМФ планово направлялись из Карелии в Калининградскую область. Российские военные в своем ответе финским коллегам обратили внимание, что маршрут перелета был заранее согласован. Кроме того, во время следования пилоты на постоянной основе поддерживали связь с пунктами управления воздушным движением.

В Минобороны России ранее уже подчеркивали, что самолеты ВКС РФ регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом эти перелеты всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские военные неоднократно обнаруживали у границ страны иностранные самолеты. Обычно это происходит у берегов Черного моря. Там военные других стран, зачастую США, проводят разведку. При приближении к границе страны во избежание ее нарушения российская сторона принимает решение поднимать в небо свои истребители для перехвата разведчиков.

Иностранцы, понимая последствия, отходят от границы или вовсе меняют траекторию полета.

В середине июля российские ПВО зафиксировали воздушные объекты над Баренцевым и Черным морями. Оказалось, что это самолеты-разведчики стран НАТО направлялись к российским границам. Цели были идентифицированы как самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии и самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135, а также беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Навстречу им были направлены истребители, которые и определили виды воздушных целей, а также сопроводили иностранные самолеты в соответствии с международными правилами. Таким образом российские пилоты предупредили нарушение своих госграниц.


Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Продукция
MQ-1 Predator
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Похожие новости
06.08.2020
Разведка с севера: МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета
30.07.2020
Истребители у границы: Финляндии следит за российскими Су-27
16.07.2020
Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США
23.01.2018
"Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:53
  • 5
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет