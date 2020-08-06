На 600 метров: Финляндия обвинила пилотов РФ в нарушении границы

Финляндия обвинила российские Су-27 в нарушении воздушного пространства

Финляндия обвинила Россию в нарушении своих воздушных границ. Якобы российские истребители Су-27, которые совершали плановый полет, зашли на территорию республики на 600 метров и пробыли там одну минуту, пролетев 10 км. В Минобороны России отрицают нарушение границ и утверждают, что все полеты совершаются в соответствии с международными правилами и нормами.

Финские пограничники уверены, что два российских истребителя Су-27 в конце июля нарушили воздушную границу страны, осуществляя плановый полет. Финляндии якобы удалось установить это в ходе расследования.

Предварительное расследование по «нарушению» установило, что «два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо». Якобы 28 июля они «вторглись в воздушное пространство [республики] в 14:07 по местному времени» (совпадает с московским. Самолеты заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

По данным пограничников, российские военные примерно за одну минуту преодолели расстояние в 10 км, а затем покинули воздушное пространство Финляндии.

В сообщении погранохраны добавляется, что во время расследования не удалось установить «личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо". На данном этапе дальнейшее расследование прекращено.

Свои претензии Финляндия высказывала и в день полета российских истребителей. "Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник, 28 июля. Предполагаемое нарушение имело место в Финском заливе у Хельсинки днем около 14.00", - отметило минобороны республики 28 июля.

В ведомстве предупредили, что финская пограничная служба занялась расследованием инцидента. После этого МИД Финляндии направил в российское посольство запрос на разъяснение произошедшего.

В Министерстве обороны России, отвечая на обвинения, подтвердили, что полет российских Су-27 действительно проходил. Но он был плановым, в нем приняли участие четыре российских истребителя, которые не нарушали границы каких-либо стран.

"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что самолеты морской авиации ВМФ планово направлялись из Карелии в Калининградскую область. Российские военные в своем ответе финским коллегам обратили внимание, что маршрут перелета был заранее согласован. Кроме того, во время следования пилоты на постоянной основе поддерживали связь с пунктами управления воздушным движением.

В Минобороны России ранее уже подчеркивали, что самолеты ВКС РФ регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. При этом эти перелеты всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские военные неоднократно обнаруживали у границ страны иностранные самолеты. Обычно это происходит у берегов Черного моря. Там военные других стран, зачастую США, проводят разведку. При приближении к границе страны во избежание ее нарушения российская сторона принимает решение поднимать в небо свои истребители для перехвата разведчиков.

Иностранцы, понимая последствия, отходят от границы или вовсе меняют траекторию полета.

В середине июля российские ПВО зафиксировали воздушные объекты над Баренцевым и Черным морями. Оказалось, что это самолеты-разведчики стран НАТО направлялись к российским границам. Цели были идентифицированы как самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии и самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135, а также беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Навстречу им были направлены истребители, которые и определили виды воздушных целей, а также сопроводили иностранные самолеты в соответствии с международными правилами. Таким образом российские пилоты предупредили нарушение своих госграниц.

Ангелина Мильченко