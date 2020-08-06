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Газета.ru

Лучше Макарова: РФ запустила серийное производство новых пистолетов

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Источник изображения: gazeta.ru

Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России

В России началось серийное производство новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав», который, как ожидается, должен сменить стоящий на вооружении с 1951 года пистолет Макарова. Новинка по сравнению со знаменитым предшественником обладает большей дальностью действия и более вместительным магазином. ПМ пытались заменить уже не раз, но ни одна потенциальная модель на стала массово использоваться в российских войсках.

Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав», сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.

"Работа над комплексом "Удав", стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием. Получен заказ на первую серийную партию", - цитируют его в госкорпорации.

Баков убежден, что своими характеристиками и эргономикой "Удав" заинтересует не только Вооруженные силы России, но также и другие силовые ведомства и любителей практической стрельбы в России и за рубежом.

В госкорпорации рассказали, что в конструкции нового пистолета использовали оригинальные решения, которые обеспечивают пистолету ряд преимуществ в сравнении с пистолетам CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

"В числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули", - обратили внимание в Ростехе.

Самозарядный пистолет «Удав» 9-мм калибра - это полностью отечественная разработка, которая собирается из российских комплектующих. Он может стрелять на расстоянии до 100 м. На дистанции до 75 м оружие пробивает индивидуальные бронежилеты, в том числе тканевые, и каски второго класса. «Удав» работает в диапазоне температур -50…+50°. Масса пистолета с магазином без патронов составляет 780 г, длина - 206 мм, высота - 145 мм. Гарантийный настрел - 10 тыс. выстрелов.

Магазин вмещает 18 патронов 9Х21 мм. Пистолет позволяет использовать всю номенклатуру боеприпасов 9x21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные.

Специально для «Удава» разработали два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. «Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях», - указывалось в сообщении пресс-службы Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске оружия к серийному производству, завершила работу, после чего пистолету присвоили литеру «О1».

В январе РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщило, что военное ведомство в 2020 году снабдят 50 пистолетами «Удав». Партия новейшего оружия поступит в Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В июне 2019 года Альберт Баков сообщил, что первая партия «Удавов» поступила на вооружение российской армии. Тогда же началась их опытная войсковая эксплуатация.

В январе того же года телеканал «Звезда» сообщал, что «Удав» должен стать заменой пистолета Макарова (ПМ), принятого на вооружение еще в 1951 году. В России неоднократно пытались заменить ПМ в Вооруженных силах, но любые новинки, например пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не получили массовое распространение в российской армии.

По мнению инженера ЦНИИточмаша Кирилла Дугина, «Удав» - это более мощное оружие, чем ПМ.

В разговоре с корреспондентом телеканала он обратил внимание, что максимальная эффективная дальность действия пистолета Макарова составляет около 40-50 м, а у «Удава» этот показатель равен 100 м. К тому же магазин ПМ вмещает только восемь патронов против 18 у «Удава».


Лидия Мисник

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Glock GmbH
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
06.08.2020 10:10
Цитата
В январе РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России сообщило, что военное ведомство в 2020 году снабдят 50 пистолетами «Удав».
Офигеть "массовое" производство. Это истребители Су-57 надо в год по столько поставлять в войска, но не пистолетики - эдак и за 100 лет не перевооружить с ПМ-ов армию.

Цитата
В России неоднократно пытались заменить ПМ в Вооруженных силах, но любые новинки, например пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не получили массовое распространение в российской армии.
Ну-ну... В 21-м и последующих годах хоть сильно больше 50 штук в год будут поставляться? Во сколько раз?

ПЛ-14, ПЛ-15 понравились меньше? Всё дело в более мощном 9х21? Армейские бронежилеты ему всё равно не пробить и даже в упор, а это армейский пистолет ведь.
0
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№2
06.08.2020 11:22
Цитата, q
Цитата
В России неоднократно пытались заменить ПМ в Вооруженных силах, но любые новинки, например пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не получили массовое распространение в российской армии.
Ну-ну... В 21-м и последующих годах хоть сильно больше 50 штук в год будут поставляться? Во сколько раз?
- мне кажется, это потому, что вообще-то военным новый пистолет нафиг (т.е. объективно) не нужен... Точнее нужен только для спец подразделений. А так, пистолет (ПМ) - просто  атрибут офицера.  Для боевых задач вместо пистолета - либо просто автомат, либо(для экипажей машин, летчиков) - укороченный автомат, либо пистолет-пулемет.
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