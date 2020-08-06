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Деловая газета "Взгляд"

Трамп объявил о своей роли в «оживлении» НАСА и космических сил США

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/Alex Brandon

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «оживил» НАСА и космические силы США, на которые теперь можно рассчитывать.

"НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете. И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что такого "не будет при Джо Байдене".

Напомним, американский Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным.

Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.



Александра Юдина

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
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