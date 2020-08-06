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ЦАМТО

Пять модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступили на вооружение в ЦВО

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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетицию воздушной части парада Победы
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетицию воздушной части парада Победы.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

ЦАМТО, 5 августа. Авиационный полк в Красноярском крае получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после прохождения модернизации и ремонта.

В ходе заводского ремонта и модернизации была обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.

Самолеты уже перелетели на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
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