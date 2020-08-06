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ЦАМТО

Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава

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Игорь Озар
Игорь Озар.
Источник изображения: ография ruspekh.ru

ЦАМТО, 5 августа. Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении "Купол", созданная для Минобороны РФ, находится в рабочем состоянии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар.

"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", – сказал И.Озар на Едином дне приемки военной продукции.

Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акватории Мирового океана".

И.Озар напомнил, что пуск четвертого спутника "Тундра" состоялся 22 мая.

Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС "Купол" заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года, отмечает агентство.

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