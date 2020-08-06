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Российская газета

Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"

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Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В среду, в единый день военной приемки, уральские оборонщики передали военным очередную партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Об этом гендиректор предприятия-производителя Дмитрий Семизоров доложил министру обороны Сергею Шойгу.

"152-мм самоходная гаубица 2С19М2 - это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи", - рассказал Семизоров.

О каких повышенных характеристиках 2С19М2 идет речь. Прежде всего, на модернизированной самоходке увеличена до 10 выстрелов в минуту прицельная скорострельность. Улучшена точность наведения, реализован режим огневого налета одним орудием. Кроме того, снижена заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах. Да и комфорта в машине стало больше за счет установленного в ней кондиционера.

Как утверждают разработчики, самоходная гаубица стала более быстрой и маневренной. Особое внимание при ее модернизации уделили повышению надежности установки - это необходимо для сохранения статуса "Мсты-С" как основной боевой системы.

Дмитрий Семизоров не забыл упомянуть, что в июне его предприятие выполнило государственный контракт на поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового комплекса "Коалиция-СВ". Он относится к новому поколению самоходных орудий и по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельность, дальность, точность стрельбы - превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

Одна из главных особенностей 2С35 - возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации. К тому же по требованиям безопасности экипаж самоходки изолирован от боевого отделения.

Принципиальное отличие "Коалиции-СВ" от модернизированной гаубицы "Мста-С" заключается в том, что боевое отделение с орудием в башне на "Коалиции" безлюдное - экипаж из трех человек располагается в отделении управления в передней части шасси.

"АО "Уралтрансмаш" досрочно выполнило государственный контракт на поставку всей партии 2С35 "Коалиция-СВ" и в настоящий момент выполняет обязательства по поставке изделий 2С19М2 в установленный госконтрактом срок", - доложил министру Дмитрий Семизоров.

Справка "РГ"

Самоходная гаубица "Мста-С" предназначена для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В этой самоходке боевые и эксплуатационные качества сочетаются с высокой технологичностью производства.

"Коалиция - СВ" - самоходная 152-мм гаубица, предназначенная для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, разрушения фортификационных сооружений.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Мста-С
Компании
Уралтрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
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7 комментариев
№1
06.08.2020 09:42
И сколько же штук "Коалиций-СВ" поставили в войска? Тайна? Про другие виды техники не стесняются, а тут... Странно.

Я так понимаю, что на "Армату" так и не стали ставить "Коалицию"? Чем же им не угодила эта новая платформа? Ведь даже каких-то тестовых экземпляров и даже на парадах и выставках не видно. Шойгу всё же намеренно саботирует всё реально новое?
0
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№2
06.08.2020 12:07
Цитата, Враг сообщ. №1
Я так понимаю, что
0
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№3
06.08.2020 14:06
Цитата, Враг сообщ. №1
Я так понимаю, что на "Армату" так и не стали ставить "Коалицию"?

а на каком тогда шасси поставили необитаемую башню САУ и изолированную капсулу для экипажа ?
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№4
06.08.2020 16:58
На базе т 90 и на Армате Коалиция вроде пока не засветилась
0
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№5
06.08.2020 17:08

0
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№6
06.08.2020 17:11
На видео стрельбы, хорошо видно, что при стрельбе шасси практически не просаживается, так что это от т 90 с доработками, может в этом вопрос
0
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№7
06.08.2020 19:15
Цитата, Враг сообщ. №1
Я так понимаю, что на "Армату" так и не стали ставить "Коалицию"?
Для САУ ходовые характеристики не столь важны. Кмк интереснее другой вопрос - на... зачем закупать "Мсту-С", если "Коалиция-СВ" уже серийно выпускается и поставляется в войска?
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