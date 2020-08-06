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Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет

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Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
Запуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Западные оборонительные системы не в состоянии сбивать российские «Кинжалы», «Цирконы» и «Авангарды». США пытаются догнать Россию в гиперзвуковой гонке. Получится ли у них это? Похоже на то, что американцы пытаются лишь копировать российские разработки.

Америка скопировала российскую идею гиперзвуковой ракеты воздушного базирования?

"По стопам России?" - вопрошает заголовок материала, опубликованного в прошлом месяце российским государственным агентством и посвященного контракту ВВС США в сумме 1,2 миллиарда долларов на восемь истребителей F-15EX, которые являются модернизированной для 21 века версией легендарного самолета времен холодной войны F-15 "Игл". Получившая контракт компания "Боинг" в своем объявлении подчеркнула, что F-15EX "сможет производить пуски гиперзвукового оружия длиной до 6,7 метра и весом до 3 тысяч180 килограммов".

"Ага!" - закричали российские СМИ. Россия уже оснастила свой перехватчик МиГ-31 гиперзвуковой баллистической ракетой воздушного пуска Х-47М2 "Кинжал", заявленная скорость которой составляет 10 Махов. Ракета настолько быстрая, что западные средства ПВО вряд ли смогут остановить ее. "Российская армия, которая первой в мире получила в 2017 году действующее гиперзвуковое оружие, приняла решение оснастить суперсовременной гиперзвуковой ракетой "Кинжал" модернизированный и испытанный на практике самолет четвертого поколения МиГ-31, - сообщил вебсайт Sputnik. - Этот истребитель-перехватчик был принят на вооружение в начале 1980-х годов, однако в последние годы был несколько раз существенно модернизирован. Версия МиГ-31К может ускоряться до трех Махов, неся на борту ракету "Кинжал", которая имеет дальность 2 000 километров, возможность ускоряться до 10 Махов и маневрировать в полете, благодаря чему перехватить ее практически невозможно".

Кажется, некоторые параллели налицо. МиГ-31 совершил свой первый испытательный полет в 1975 году, а F-15 в 1976-м. МиГ-31 пришел на смену самолету МиГ-25, а ВВС США могут сегодня быстро заменить самолетами -15EX устаревшие истребители обеспечения превосходства в воздухе F-15C/D и ударные истребители F-15E, не дожидаясь несколько лет, когда будет построено достаточное количество машин F-35. И F-15, и МиГ-31 прошли глубокую модернизацию, и теперь могут нести на борту супероружие 21 века, как называют гиперзвуковую ракету (которая в действительности является обычной ракетой, но имеет скорость свыше 5 Махов).

Российский президент Владимир Путин создал едва ли не культ гиперзвукового оружия, заявив, что западные оборонительные системы не в состоянии сбивать "Кинжал", ракету корабельного базирования "Циркон" и гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард". США пытаются догнать Россию в гиперзвуковой гонке. Например, ВВС в 2019 году провели испытательные пуски гиперзвуковой ракеты AGM-183 с борта В-52.

Зачем модернизированные истребители времен холодной войны превращать в платформы для пуска гиперзвуковых ракет? МиГ-31 привлекает Россию тем, что этот большой 24-тонный перехватчик способен развивать сверхзвуковую скорость, которая необходима для пуска "Кинжала". Россия также поставила "Кинжал" на бомбардировщик Tу-22M3, который способен летать на сверхзвуковых скоростях, однако имеет большую, чем у МиГ-31, дальность (2 400 километров против 800 километров у МиГа).

Привлекательность F-15 объясняется тем, что это просто мощный самолет. У него нет характеристик малозаметности, как у F-35, однако F-15EX больше, быстрее, дальше летает и несет более мощную боевую нагрузку в 29 тысяч тонн, в то время как у F-35 она составляет 22 тысячи тонн.

Такие размеры и мощность весьма кстати, когда надо поднять в воздух восьмиметровый "Кинжал" или американское гиперзвуковое оружие. Истребители также легче преодолевают вражеское воздушное пространство по сравнению с бомбардировщиками типа В-52, и могут лучше себя защитить.

А как насчет того, что Америка скопировала российскую идею гиперзвуковой ракеты воздушного базирования? Вообще-то изначально эта идея, скорее всего, принадлежала нацистам.

В 1944 году Третий рейс объявил о создании "Фау-1". По сути дела, это был беспилотный летательный аппарат, приводимый в движение пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, вооруженный боезарядом в одну тонну и оснащенный простой системой наведения с гироскопом. Со стартовых позиций во Франции, Бельгии и Голландии в сторону Британии были запущены тысячи самолетов-снарядов "Фау-1".

Вскоре нацисты сделали это оружие еще более смертоносным, приступив к пускам "Фау-1" с борта бомбардировщиков Heinkel 111. Таким способом по Британии, и особенно по Лондону, было выпущено примерно 1 тысячу 600 "Фау-1", однако точность у них была довольно низкая.

Бомбардировщики времен холодной войны были вооружены большими ракетами, запускаемыми вне зоны поражения ПВО. Здесь уместно упомянуть американский В-52 и его крылатую ракету AGM-86 длиной шесть с половиной метров, а также российский Ту-22М с противокорабельными ракетами Х-22 11-метровой длины. Пентагон наверняка бы заметил, что Миг-31 оснащен гиперзвуковой ракетой. Но в целом самолет с большими ракетами - это не более чем продолжение давней традиции.


Майкл Пек (Michael Peck)

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Бельгия
Нидерланды
Россия
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Франция
Продукция
F-15
F-35
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МиГ-31
Ту-22М
Циркон-С 3М22
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1 комментарий
№1
06.08.2020 16:49
Сплошные хохотушки в виде "мощной боевой нагрузки" в 29 тыс. тонн у Ф-15 и 22 тыс тонн у Ф-35, а Фау 1 названа первой гиперзвуковой ракетой немецкой Германии. Зачем модернизированные истребители времен холодной войны превращать в платформы для пуска гиперзвуковых ракет?
Можно подумать, что Ф-15 продукт времен мира и дружбы!
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