Ростех досрочно передал партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 для Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 августа. В рамках Единого дня приемки военной продукции Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны России пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

Это завершающая партия вертолетов, поставленных по контракту с Министерством обороны от 2011 года.

Вертолеты Ми-8МТВ-5-1 выдержали все виды испытаний, предусмотренные условиями государственного контракта, технической документации и приняты военным представительством.

"На машинах установлены современные средства защиты типа УВ-26М отечественного производства. Проведена адаптация фюзеляжа вертолета под установку системы радиоэлектронной борьбы Л-370", – заявил в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн и выполнения различных специальных задач. Также машина может использоваться для проведения поисково-спасательных операций. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи.

Среди особенностей Ми-8МТВ-5-1 – форма носовой части ("дельфиний нос"), а также расширенная левая дверь. Вместо стандартных створок, откидывающихся вручную, – аппарель, которая открывается с помощью гидравлического привода, что значительно сокращает время подготовки вертолета к погрузке и выгрузке.

За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".