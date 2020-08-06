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Военное обозрение

РКК «Энергия» отчиталась о создании космической системы наблюдения «Купол»

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Источник изображения: topwar.ru

Единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет доведена до минимального штатного состава. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.

По словам гендиректора, космическая система "Купол" создана в интересах Минобороны для контроля запуска баллистических ракет с территории США и его союзников. "Купол" заменил еще советскую космическую систему "Око", которая была способна обнаруживать запуск МБР, но не могла определить параметры ее баллистической траектории. У новой системы такие недостатки отсутствуют.

Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава

- заявил он, добавив, что четвертый спутник "Тундра" был выведен на орбиту еще 22 мая этого года.

В настоящий момент в "Купол" входят четыре спутника "Тундра", объединенных в единую космическую систему. В их задачу входит мониторинг "материковых территорий и акваторий мирового океана" на случай запуска баллистических ракет по России или ее союзникам. Спутники вращаются на орбите по высокоэллиптической траектории, максимально удаляясь от поверхности планеты более чем на 35 тысяч километров.

Космические аппараты "Тундра" способны отслеживать пуски ракет с помощью установленных на спутники новейших приборов наблюдения, работающих в инфракрасном диапазоне. Они могут с высокой точностью определять момент пуска ракеты на фоне земной поверхности. Эти приборы также отслеживают траекторию полета и автоматически рассчитывают предполагаемое место падения боевых блоков ракет.

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Страны
Россия
США
Компании
Энергия РКК
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