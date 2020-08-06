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Остекление Су-57 имеет высокую степень защиты, в том числе от воздействия светового излучения ядерного взрыва

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

ЦАМТО, 5 августа. Остекление истребителя Су-57 способно защитить летчика от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология", Андрей Силкин.

"Обеспечивается защита экипажа от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва", – сказал он на Едином дне приемки военной продукции.

За счет новых материалов также достигается радиолокационная незаметность кабины. При этом, по его словам, "в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы", – отмечает агентство.

А.Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Су-57 – российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии, отмечает "РИА Новости".

Как ожидается, серийные поставки серийных Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
06.08.2020 14:59
Мне кажется, что при ядерном взрыве, при воздействии ЭМИ, остекление ни фига самолет не спасет. Откажет вся бортовая электроника и самолет ссыпется на землю.
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