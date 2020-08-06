Войти
ТАСС

Минобороны получило партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

686
0
+3
Гаубица 2С19 «Мста-С»
Гаубица 2С19 «Мста-С».
Источник изображения: rg.ru

Как отметили в "Уралвагонзаводе", машина стала более быстрой и маневренной

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе концерна.

Генеральный директор "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров доложил министру обороны Сергею Шойгу о поставке самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" новейшей модернизации в российскую армию.

"152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19М2 - это боевая гусеничная машина, отвечающая всем требованиям к современной артиллерии. В ее конструкцию внедрены инновационные технические решения, позволяющие увеличить точность стрельбы, скорострельность и сократить время выполнения боевой задачи", - приводят в пресс-службе слова Семизорова.

Как пояснили в концерне, модернизация позволила увеличить прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту, улучшить точность наведения, реализовать режим огневого налета одним орудием, улучшить параметры обитаемости (установлен кондиционер), снизить заметность в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах, повысить эксплуатационные характеристики.

Как отмечают в пресс-службе "Уралвагонзавода", машина стала более быстрой и маневренной. Особое внимание при модернизации изделия уделялось работе по повышению надежности установки, чтобы сохранить статус основной боевой системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.11.2019
Приоритет высоких технологий. Каковы перспективы гражданской продукции "Уралвагонзавода"
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
14.10.2014
День усиления России
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:53
  • 5
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет