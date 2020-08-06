Войти
Российская газета

Конкурент "Спрута": в Индии задумались о создании нового легкого танка

609
0
0
Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Индийская организация оборонных исследований и разработок предложила Министерству оборону государства два варианта легкого танка. Об этом сообщает Indian Aerospace Defence News - IADN.

Так данная структура отреагировала на появившуюся информацию о возможной закупке военными российских легких танков 2С25М "Спрут - СДМ1".

Армии срочно понадобилась такая техника для действий в высокогорных регионах, где обострились отношения с Китаем. Сообщается, что в настоящее время там развернуты три полка со 150 старыми Т-72, которые не очень пригодны для эксплуатации в данном регионе из-за своей 42-тонной массы.

В то же время имеющиеся у китайцев новые танки Тип 15 более мобильны и универсальны.

Чтобы решить имеющиеся проблемы, индийские конструкторы предлагают установить импортную башню Cockerill со 105-мм пушкой на корпус выпускаемой по южнокорейской лицензии САУ K9 Vajra, имеющей 1000-сильный двигатель.

Второй вариант также использует корпус К9, но на него ставится башня от Т-90С Bhishma. Вес в таком случае будет составлять 38 тонн.

Разработчики обещают, что в случае одобрения одного из проектов понадобится всего 18 месяцев для организации производства, правда придется продлить лицензию у южнокорейской стороны.

Однако многие эксперты скептически относятся к заявленным срокам. Имеется опыт других военных программ, которые, как, например, танк Arjun, создавались несколько десятилетий. Предлагаемые компоненты для этой гибридной машины, может быть, и хороши по отдельности, но как они будут работать, если их собрать вместе? За такой короткий срок это точно невозможно проверить.

2С25М прошел испытания, и на нем применены самые передовые технологии, в том числе одни из лучших в мире прицелов наводчика-оператора и командира. Мощная 125-мм пушка, способная вести огонь управляемыми боеприпасами, обеспечит превосходство в дуэлях даже с более тяжелой бронетехникой.

В Индии ранее уже пытались самостоятельно создавать легкие танки, но они не вызвали интереса у национального Министерства обороны.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Южная Корея
Продукция
2С25 Спрут-СД
Arjun Mk II
K9 Thunder
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
11.11.2019
"Натовский" калибр для российской гаубицы
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
04.03.2019
Легендарный "летающий" танк Т-80У мог стать основным в армии Индии
11.03.2014
Экспорт российского вооружения: стратегии влияния
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:53
  • 5
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет