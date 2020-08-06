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Российская газета

Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации

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Танк Т-72Б3М УБХ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Танк Т-72Б3М УБХ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае.
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Танковые подразделения воздушно-десантных войск России получили самую совершенную версию Т-72БЗ с улучшенными боевыми характеристиками.

Образец такой боевой машины был продемонстрирован военнослужащими 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии на полигоне Раевский (Краснодарский край).

От более ранних вариантов, эксплуатирующихся в ВДВ, она отличается наличием более мощного двигателя. Вместо 840-сильного В-84 установлен В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. В результате повышены маневренные и скоростные характеристики.

Также значительно усилена защита: установлены новые бортовые экраны, которые в боевой обстановке усиливаются дополнительными контейнерами с "реактивной броней". Корма башни прикрывается специальными модулями, а также решетчатыми экранами. Предприняты меры по повышению противоминной стойкости.

Огневая мощь обеспечивается 125-мм усовершенствованной пушкой 2А46М-5, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ и зенитным 12,7-мм НСВТ.

Многоканальный прицел "Сосна-У" дает возможность уверенно уничтожать цели в любое время суток. В случае необходимости функции наводчика на себя может взять командир.

Механик-водитель получил специальный дисплей, на который поступает информация о работе бортовых систем, в его распоряжении также имеется видеокамера, применяемая при движении задним ходом.

На танк устанавливается специальный колейный минный трал, способный нейтрализовывать не только противогусеничные, но и противоднищевые мины.

Как считают военные эксперты, наличие такой техники значительно повысит возможности соединений ВДВ в ходе выполнения различных задач.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
2А46
В-92С2
ПКТМ
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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3 комментария
№1
06.08.2020 10:51
Цитата
Танковые подразделения воздушно-десантных войск России получили самую совершенную версию Т-72БЗ с улучшенными боевыми характеристиками.
Звучит пафосно. Вот если бы Т-72 модернизировали до Т-90М - я бы понял, а так... Пыль в глаза пускают, суррогатная модернизация.

Цитата
Также значительно усилена защита: установлены новые бортовые экраны, которые в боевой обстановке усиливаются дополнительными контейнерами с "реактивной броней". Корма башни прикрывается специальными модулями, а также решетчатыми экранами. Предприняты меры по повышению противоминной стойкости.
Ну с кем воевать этим хламом, если даже у бармалеев есть достаточно приличные РПГ и ПТРК, способные их уничтожать? У танка должна быть хотя бы "Арена-М".

Цитата
Многоканальный прицел "Сосна-У" дает возможность уверенно уничтожать цели в любое время суток. В случае необходимости функции наводчика на себя может взять командир.
Да хоть панорамные прицелы поставили? Как в современном бою без панорамного прицела?




+2
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№2
06.08.2020 11:42
Цитата, Враг сообщ. №1
Да хоть панорамные прицелы поставили? Как в современном бою без панорамного прицела?8
Пишут последняя модификация б3 там панорама есть.
Цитата, Враг сообщ. №1
Ну с кем воевать этим хламом, если даже у бармалеев есть достаточно приличные РПГ и ПТРК, способные их уничтожать? У танка должна быть хотя бы "Арена-М".
На б3м дз реликт стоит. ну каз отдельная тема.
Цитата, Враг сообщ. №1
Вот если бы Т-72 модернизировали до Т-90М - я бы понял, а так... Пыль в глаза пускают, суррогатная модернизация.
Вот действительно странно почему не т-90м и с казом. Все таки они постоянно воюют.
+1
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№3
06.08.2020 18:33
Только ещё бригады спецназа ГРУ осталось вооружить этим раритетом...

С танками это уже не ВДВ, а тяжёлая пехота...
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