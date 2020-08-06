Арктические войска снабжают универсальными снегоболотоходами ДТ-10ПМ

Подразделения, несущие службу в арктической зоне России, оснащаются модернизированными двухзвенными гусеничными транспортерами ДТ-10ПМ. Их по заказу Минобороны производит машиностроительная компания "Витязь".

"Снегоболотоходы прошли все виды испытаний, приняты военным представительством и досрочно отгружены в войсковые части", - сообщил гендиректор предприятия Ирэк Арсланов в среду в рамках единого дня приемки военной продукции.

Транспортер ДТ-10ПМ предназначен для транспортировки грузов и людей в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктики на грунтах с низкой несущей способностью. Под этот термин попадают и болото, и снежная целина, и бездорожье с пересеченной местностью. Грузоподъемность снегоболотохода составляет 10 тонн.

Особенность транспортера заключается в сочлененной двухзвенной конструкции. Вездеход состоит из двух полноприводных звеньев, соединенных между собой поворотно-сцепным устройством с гидроцилиндрами вертикального и горизонтального складывания. Они обеспечивают свободное взаимное перемещение звеньев между собой. Гидроцилиндры горизонтального складывания работают в качестве поворотного устройства, обеспечивая высокую маневренность машины. Гидроцилиндры вертикального складывания обеспечивают высокую плавность хода при движении. Кроме того, они позволяют машине преодолевать вертикальные стенки высотой до 1,5 метров и переезжать рвы шириной до 3 метров.

И еще один важный момент. Взаимный поворот звеньев в продольно-вертикальной плоскости позволяет широким гусеницам транспортера иметь максимальное сцепление с грунтом. Благодаря этому транспортер имеет низкое давление на грунт - меньше, чем у человека. Поэтому машина практически не повреждает растительный покров.

Первое звено ДТ-10ПМ оборудовано кабиной, моторно-трансмиссионным отделением и имеет грузовой отсек. Второе звено используется как кузов для перевозки различных грузов.

Машина сохраняет работоспособность при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 градусов и может двигаться со скоростью до 44 км/ч по суше и до 6 км/ч на плаву.

Известно, что в 2017 и 2018 годах транспортеры ДТ-10ПМ участвовали в арктических экспедициях Минобороны. Шли, в том числе, по побережью моря Лаптевых - от поселка Тикси до мыса Святой Нос, вдоль проливов Дмитрия Лаптева и Санникова, по острову Котельный и архипелагу Новая Земля.

За последние пять лет Минобороны было поставлено более сотни транспортеров ДТ-10ПМ.

Юрий Гаврилов