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Интерфакс-АВН

Самолет МС-21 прошел очередной этап испытаний в рамках программы сертификации

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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет МС-21 подтвердил возможность эксплуатации при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК в составе Ростеха).

"В ходе испытаний установлено, что самолет МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой", - заявили в пресс-службе.

По данным ОАК, с 16 по 22 июля самолет МС-21-300 выполнил 29 пробежек и три руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных режимах работы силовой установки. Для этого на аэродроме "Ульяновск-Восточный" был смонтирован "бассейн" длиной более 70 м и шириной свыше 20 м.

"В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлетно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолета", - сказали в корпорации.

Там добавили, что эти испытания проводились в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 с участием представителей уполномоченных сертификационных центров.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". Начало его серийного производства ожидается в 2021 году. На данный момент испытания проходят четыре опытных образца МС-21, оснащенные американскими двигателями Pratt & Whitney. Впоследствии на МС-21 планируется также устанавливать российские ПД-14, разработанные "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК).

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
ОАК
ОДК УК
Проекты
МС-21
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