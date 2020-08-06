Подлодка «Вепрь» вернулась в состав ВМФ России после ремонта

Атомная подводная лодка проекта 971 «Вепрь» отремонтирована, она вернулась в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в среду, 5 августа, рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

«В интересах Военно-морского флота поставлена <...> одна отремонтированная крейсерская атомная подводная лодка [проекта 971 «Вепрь]», — приводит его слова ТАСС.

Криворучко отметил, что в состав ВМФ вошли также два новых корабля обеспечения проектов 23 470 и 19 910 и 50 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения.

Кроме этого замминистра напомнил, что в этом году российский флот получил также первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» и атомный подводный крейсер проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир».

По словам командира 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Степана Кельбаса, «Бореи» должны стать в российском флоте единственным типом стратегических подводных ракетоносцев.

26 июля Минобороны объявило об испытаниях первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».