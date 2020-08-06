Британский флот вооружился ещё одним «патрульным»

Британский военный флот получил ещё одного «патрульного». Вчера, 4 августа, командование ВМС Великобритании сообщило о состоявшейся в Портсмуте церемонии ввода в боевой состав флота патрульного корабля прибрежной зоны Trent проекта River Batch 2.

В ближайшее время Trent направится в Средиземное море для участия в операции НАТО по обеспечению безопасности.

Церемония ввода в боевой состав флота патрульного корабля Trent Источник изображения: royalnavy.mod.uk

В августе 2014 года британское военное ведомство заказало компании BAE Systems строительство трёх кораблей типа River. Первый из них (HMS Forth) был спущен на воду в сентябре 2016 года и вошёл в боевой состав британского флота в апреле 2018 года. Batch 2 — вторая партия кораблей, построенных по проекту River. Первая (Batch 1) состояла из четырёх кораблей, построенных в период с 2002 по 2006 год. Патрульные корабли второй партии имеют бо́льшие размеры и улучшенные ходовые характеристики, а также более мощное вооружение, чем их предшественники из серии Batch 1. Общая стоимость программы River Batch 2 составляет £648 млн.

Новые корабли повысят возможности британского флота по патрулированию и защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству, контрабанде и незаконному обороту наркотиков в своих территориальных водах и за рубежом.

Патрульный корабль Trent Источник изображения: baesystems.com

Длина корабля типа River Batch 2 составляет 90 м, ширина — 13 м, водоизмещение — 2000 т. «Патрульные» могут развивать скорость в 24 узла (44 км/ч), их автономность составляет 35 дней, дальность плавания — свыше 5000 миль, экипаж — 60 человек. Каждый из кораблей вооружён 30-мм автоматической пушкой и двумя крупнокалиберными пулемётами, экипаж насчитывает 34 человека. Кроме того, на борту корабля имеется площадка для вертолёта типа Merlin, а также два скоростных катера Pacific 24RIB.