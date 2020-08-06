18 пострадавших: во время военных учений обрушился мост

Железнодорожный мост рухнул во время военных учений в ЕАО

Конструкции моста обрушились во время военных учений в Еврейской автономной области. В администрации Смидовичского района, где произошло ЧП, подтверждают наличие пострадавших. В ходе учений 20 человек проводили работы по наведению мостовой переправы. Ранее крушение моста имело место в Мурманской области в начале лета.

Во время учений железнодорожных войск в Еврейской автономной области обрушились конструкции моста, в результате чего пострадали 18 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным агентства, инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе.

Как уточнил источник ТАСС, всех пострадавших направили в военный госпиталь Хабаровска. На данный момент уточняются причины случившегося. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате нарушения техники безопасности.

В администрации Смидовичского района региона подтвердили агентству факт инцидента и то, что в результате обрушения есть пострадавшие.

При этом по информации пресс-службы Восточного военного округа, травмы из-за случившегося получили двое военнослужащих. В ведомстве уточнили, что в ходе планового учения подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек проводило работы по наведению мостовой переправы.

"При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона для медицинского обследования и оказания помощи. Угрозы их жизни нет", - отметили в округе. По данным пресс-службы, на месте работает комиссия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как отметил первый замглавы Смидовичского района Борис Королев, военные не запрашивали помощь у администрации, передает «Интерфакс - Дальний Восток». «Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение: они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали», - подчеркнул Королев.

В начале июня на перегоне Мурманского отделения Октябрьской железной дороги обрушился железнодорожный мост через реку Кола. Инцидент произошел между станциями Кола и Выходной, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как пояснили в ведомстве, из-за растаявшего на реке Кола снега подмыло насыпь опоры моста.

«В 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», - уточнили в пресс-службе. В результате инцидента никто не пострадал.

И хотя во время обрушения был сильный паводок, в МЧС отметили, что уровень воды на тот момент не превышал критической отметки. Из-за этого нельзя делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия, подчеркнули в ведомстве. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности.

Власти Кольского района предупредили появление пострадавших в результате такого инцидента. За день до случившегося пресс-служба администрации района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост. Все поезда, следовавшие в Мурманск, останавливались перед мостом, а пассажиров доставляли через реку в Мурманск и обратно к станции автобусами.

В результате с 11 июня в Мурманской области был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщали на сайте правительства региона. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Это было сделано для того, чтобы защитить экономические интересы предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной-Кола.

Режим ввели с 18.00 11 июня. Снять его решили по завершении работ по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.

В апреле в Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролета моста через реку Суходол, сообщало Vostokmedia.com со ссылкой на региональное СУ СК России. Инцидент произошел 3 апреля. По мосту проехал грузовик массой не менее 70 т, хотя, по словам следователей, прямо перед мостовым переходом установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешенную массу до 20 т. Ехавший за грузовиком автомобиль Toyota Prius упал вместе с конструкцией, в результате чего водитель получил травмы.

Кристина Сизова