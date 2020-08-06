Ответ США: американцы показали свой гиперзвуковой комплекс

США показали удар гиперзвуковым блоком C-HGB
США показали запуск и полет ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком «Коммон Гиперсоник Глайд Боди» (C-HGB). Президент Дональд Трамп ранее заявил, что цель стрельбы была поражена на расстоянии 36 см от центра мишени. Штаты продолжают разработку перехватчиков гиперзвуковых ракет - Пентагон ранее признавался, что беззащитен перед российскими новейшими вооружениями.
Запуск, полет и удар по цели ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком C-HGB показала Армия США. Ролик был опубликован в Twitter.
Президент США Дональд Трамп заявлял ранее о высочайшей точности C-HGB - ракета поразила цель на расстоянии 36 см от точно заданных координат мишени.
Открытые данные о глайдере C-HGB свидетельствуют, что он прошел успешные летные испытания в 2011-2017 годах. У ракет, которые Пентагон планирует оснастить данной разработкой, ускорителем выступает твердотопливный носитель.
По словам американских военных, C-HGB способна маневрировать на скорости свыше 6,1 тыс. км/ч по траектории, которую средства противоракетной обороны противника не смогут предугадать.
В феврале 2019 года стало известно, что «в гиперзвуковой клуб» вступает Франция. По данным американских СМИ, Париж запустил программу V-MaX, совместное предприятие Airbus и Safran. В рамках этого проекта идет разработка стратегического ядерного оружия класса «воздух-земля», способного достигать гиперзвуковых скоростей.
Министр обороны Франции Флоранс Парли в январе 2019 года заявила, что компания Ariane Group проведет первые испытания гиперзвукового планера. Скорость V-MaX, согласно планам ученых, должна превышать пять чисел Маха. По мнению экспертов The National Interest, заявленные сроки для создания такого проекта слишком малы.
Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский убежден, что пока что у Франции есть только планы, и рассуждать о реальных возможностях Парижа в области гиперзвуковых ударов пока рано.
«Здесь пока не о чем говорить, пока нет изделий, которые поступают на вооружение. В отличие от России. Не хочу гадать. Те опытные образцы, которые США испытывают, известны уже много лет. Пока не ясно, что будет дальше», - подчеркивал он.
В марте министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР. По словам министра обороны Соединенных Штатов, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов для его ведомства и американской администрации.
При этом за пару дней до его выступления руководитель исследовательских и инженерных программ американского Минобороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт заявили, что Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия.
«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов», - отметил в начале весны 2020 года Владимир Путин, подчеркнув, что сейчас в России впервые созданы такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. В частности, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. «Теперь они догоняют нас», - добавил он.
Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон». Впоследствии в кратчайшие сроки были проведены успешные испытания этой ракеты.
Иван Апулеев