Самолет МС-21-300 испытали на защиту от попадания воды в двигатели

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) подвело предварительные итоги наземных испытаний самолета МС-21-300, которые подтвердили возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

В период с 16 по 22 июля 2020 года самолет МС-21-300 выполнил 29 пробежек и 3 руления по воде на скоростях от 10 до 150 узлов (1 узел = 1,852 км/час) при различных конфигурациях механизации и режимах работы силовой установки, включая использование реверса тяги маршевых двигателей.

Испытания проводились на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Ульяновск-Восточный», где был смонтирован «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м. Параметры «бассейна» обеспечили нормированную глубину воды в соответствии с российскими и международными требованиями, которые установлены для проведения таких видов испытаний.

В процессе испытаний подтверждена возможность безопасного движения по мокрой взлетно-посадочной полосе в широком диапазоне скоростей при безотказной работе маршевой и вспомогательной силовых установок, а также других систем и оборудования самолета.

Кроме того, в ходе испытаний установлено, что самолет МС-21-300 устойчиво движется и сохраняет управляемость на взлетно-посадочной полосе, покрытой водой.

Ход испытаний фиксировался комплексом бортовых измерений воздушного судна и системой видеокамер, установленных на земле и на самолете.

Испытания проводились в рамках программы сертификации самолета МС-21-300 с участием представителей уполномоченных сертификационных центров.

Видео испытаний МС-21-300 находится по ссылке https://youtu.be/rDYWwP_i5JM.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Передовые конструкторские решения, внедренные при разработке самолета, призваны обеспечить высокие летно-технические и экономические характеристики лайнера, а также новый уровень комфорта для пассажиров.