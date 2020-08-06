В мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области поступили новые беспилотники

ЦАМТО, 5 августа. В подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".

Беспилотник "Элерон-3" – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата составляет 5,3 кг, масса полезной нагрузки – до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на значительном удалении от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации и приступили к эксплуатации "Элерон-3", сообщает пресс-служба Южного военного округа.