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ЦАМТО

В мотострелковое соединение ЮВО в Волгоградской области поступили новые беспилотники

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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник изображения: http://tass.ru/

ЦАМТО, 5 августа. В подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поступила партия комплексов воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".

Беспилотник "Элерон-3" – специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Максимальный взлетный вес аппарата составляет 5,3 кг, масса полезной нагрузки – до 1 кг. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 4 тыс. м.

Данный комплекс оснащен электродвигателем низкой шумности и приборами навигации ГЛОНАСС/GPS, имеет малую оптическую, акустическую и радиолокационную заметность и рассчитан на установку сменных фото и видеокамер, тепловизора, постановщика помех и другой полезной нагрузки.

Комплекс позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку с передачей информации в реальном времени через закрытые цифровые каналы связи. БЛА может действовать в широком диапазоне высот и температур на значительном удалении от наземной станции управления.

Операторы комплекса заранее прошли переобучение в Центре подготовки специалистов беспилотной авиации и приступили к эксплуатации "Элерон-3", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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