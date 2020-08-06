Для Вооруженных сил РФ будет введено в эксплуатацию более 3 тысяч объектов

В 2020 году в эксплуатацию будет введено более 1800 объектов для военных, более 1800 уже построены. Как сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции, основной задачей на этот год является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений. Сейчас в эксплуатацию уже введены 1848 зданий и сооружений, что на 33 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

По ее словам, в 2020 году в интересах Сил ядерного сдерживания уже построены и введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений. Сейчас продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном.

"Набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания", - отметила представитель Минобороны.

Также введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.

Александр Степанов