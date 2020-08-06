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Военное обозрение

ВМС Украины намерены усилиться американскими ПКР ВGM-176В Griffin

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Источник изображения: topwar.ru

Командование Военно-морских сил Украины намерено усилить боевой потенциал флота противокорабельными ракетами иностранного производства. Об этом сообщает украинское военное информагентство "АрміяInform".

Иностранные ПКР должны будут усилить украинский флот до момента принятия на вооружение морского варианта украинского противокорабельного комплекса "Нептун", который пока находится в стадии разработки. Речь, в первую очередь, идет о поставках американских ПКР, о чем сообщалось еще в прошлом году.

На этом фоне появилась информация, что власти США рассматривают возможность установки на патрульные катера Mark VI, которые будут переданы Украине, ракетные комплексы малой дальности, т.е малогабаритные противокорабельные ракеты типа ВGM-176В Griffin.

При этом украинские военные подчеркивают, что американские ракеты типа ВGM-176В Griffin "ни в коем случае" не станут конкурентами отечественных ПКР "Нептун", так как находятся "в разных нишах боевого применения"

У них разные характеристики и назначение. Ракеты Griffin должны защищать прибрежную зону, а география применения "Нептуна" до 280 км – это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины

- пишет издание.

Со своей стороны отметим, что катерный комплекс с ракетами Griffin B имеет обозначение Mk 60 и разработан совместно Raytheon и ВМС США. В состав комплекса, помимо пусковых установок, входит электронно-оптическая система обнаружения, целеуказания и подсветки FLIR Systems BRITE Star II. Длина ракеты - 110 см, диаметр – 140 мм, масса ракеты - 20 кг, боевой части – 5,9 кг.

Украинское издание пишет, что дальность стрельбы "Грифонами" составляет 20 км, но на самом деле это не так. При запуске с установки, расположенной на катере, дальность стрельбы не превышает 5,5 км. Дальность в 15-20 км ракета может достигнуть при запуске с авиационного носителя, да и то это зависит от высоты ее запуска. Изначально эта ракета разрабатывалась именно как авиационное средство поражения "воздух - поверхность".

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Страны
США
Украина
Компании
Raytheon
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