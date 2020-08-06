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Военное обозрение

Турция отправила большой конвой бронетехники в сирийский Идлиб

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Источник изображения: topwar.ru

Большой конвой бронетехники был направлен вчера Анкарой из приграничной турецкой провинции Хатай в сирийский Идлиб. По сообщениям местных жителей, колонна вооруженных сил Турции проследовала через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусин.

Об этом сообщает Al-Masdar News (AMN).

Военная колонна направилась к турецким наблюдательным пунктам в провинции Идлиб.

Это наращивание Анкарой военной мощи происходит в тот момент, когда Сирийская арабская армия (САА) сосредоточила силы в сельских районах южной части этой провинции, в частности, в районе Джебель аз-Завия. В июне турецкие военные создали девять новых военных пунктов, последним из которых был пост возле западного склона Джебель аз-Завии.

Таким образом, общее количество турецких военных пунктов и баз в Идлибе было доведено до 65 единиц. Основная часть наблюдательных постов организовано на линии разграничения между подразделениями сирийской правительственной армии и нерегулярными вооруженными формированиями, в основном, протурецкими.

Ранее сообщалось, что через КПП Кафр-Лусин проследовало три турецких конвоя с танками, бронемашинами и грузовиками, которые направились на юг провинции Идлиб.

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Страны
Сирия
Турция
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