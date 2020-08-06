В Петербурге реконструировали инфекционный корпус Военно-медицинской академии

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.

По данным Минобороны РФ, в корпусе уже оказывают медицинскую помощь больным COVID-19

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские военные строители реконструировали корпус инфекционных болезней в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду главный инфекционист Минобороны РФ Константин Жданов.

"В настоящее время клиника успешно оказывает специализированную медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - сказал Жданов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Как сообщила на этом же мероприятии руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева, "по поручению верховного главнокомандующего Военно-строительным комплексом в максимально сжатые сроки построены 20 многофункциональных медицинских центров на 2 000 койко-мест".

"Кроме того, со значительным опережение графиков продолжается строительство еще четырех медицинских центров на 560 койко-мест в Пскове, Великих Луках, Кызыле и Североморске", - добавила Балакирева.

В новость внесена правка (13:21 мск) - передается с уточнением имени руководителя департамента строительства Минобороны РФ, верно - Марина.