Минобороны РФ за полгода получило 10 стратегических ракет

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения (РСВН) России получили в первом полугодии 10 баллистических ракет, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В первом полугодии принято 10 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования", - сказал Криворучко на едином дне приемки военной продукции.

По его словам, РВСН получили 12 составных частей подвижных и стационарных ракетных комплексов.

Заместитель командира 28-й ракетной дивизии в Козельске Александр Хижняк сообщил на мероприятии, что две ракеты комплекса "Ярс" в сентябре загрузят в шахтные пусковые установки. После этого 168 полк дивизии заступит на боевое дежурство в полном составе с десятью шахтными пусковыми установками.

В прошлом ноябре командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения за последние годы получили более 150 комплексов "Ярс" в шахтном и подвижном вариантах. По его словам, "Ярс" уже стал основой группировки РВСН.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В Минобороны РФ ранее сообщили, что полк с комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в дивизии РВСН под Оренбургом в конце прошлого года.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.