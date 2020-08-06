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Независимое военное обозрение

Российская «Бондиана» или очередные ограничения для ГРУ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Запад разглагольствует об отмене санкций, но вводит новые против военной разведки РФ

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что санкции против России будут отменены в том случае, если РФ воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы. «В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости», - сообщил О’Брайен 2 августа в интервью газете The Washington Post. Многочисленные ограничительные меры, по мнению помощника главы Белого дома, «необходимы, к сожалению», но и отношения с Москвой должны развиваться. Даже появился «осторожный оптимизм» по поводу заключения соглашения о контроле над вооружениями. Россия поддерживает начавшийся переговорный процесс с Америкой, но отвергает обвинения западных стран в агрессии, да и во всех остальных «грехах», которые ей дружно приписывают США и их союзники.

Новую порцию санкций в конце июля подбросил Совет Европейского Союза. В центре внимания не в первый раз оказалось Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГУ ГШ), которое раньше называлось Главное разведывательное управление (ГРУ). Главный Центр Специальных Технологий (ГЦСТ) ГУ ГШ обвиняется в использовании информационно-коммуникационных технологий и в проведении мощных кибератак против ЕС.

30 июля текущего года Официальный вестник ЕС разместил на своем сайте решение о введении целенаправленных ограничительных мер против ГЦСТ и нескольких офицеров ГРУ. Санкции распространяются также на китайскую компанию «Haitai Science and Technology Development Co. LTD», корейское экспортное совместное предприятие «Chosun Expo» и двух физических лиц из КНР. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

По информации ЕС, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников были причастны к попытке несанкционированного доступа к сети Wi-Fi Организации по запрещению химического оружия – ОЗХО в Гааге, Нидерланды, в апреле 2018 года.

Кибератака «NotPetya», в которой обвиняют ГЦСТ, состоялась три года назад в июне 2017 года. Вирус затронул многие страны, но первая волна прокатилась по Украине, где была приостановлена работа финансовых предприятий, государственных органов, энергетических, транспортных компаний и других организаций. Позднее о нападении сообщили российские компании, в их числе оказались «Роснефть», «Башнефть» и металлургическая компания Evraz. NotPetya попадал в компьютер, блокировал его работу, требуя за восстановление оплату в биткоинах, но все же уничтожал всю информацию на жестком диске. В ЦРУ заявили, что «с высокой вероятностью» вирус был разработан специалистами ГРУ России. МИД Великобритании также обвинил российских военных в разрушительной атаке, произошедшей в День Конституции Украины. Английский Центр национальной компьютерной безопасности, консультирующий правительство по вопросу киберугроз, считает, что «российские военные почти наверняка несут ответственность» за кибератаку.

ГРУ - мощная структура российского военного ведомства, а западные страны и зарубежные СМИ, похоже, даже уверены, что грушникам под силу практически все. Например, вмешательство в выборы других государств и назначение лидеров по желанию Кремля. Из-за предполагаемого влияния Москвы на президентскую кампанию 2016 года были введены антироссийские санкции. Их не отменили даже после того, когда суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело, а обвинения во вмешательстве России в выборы американского президента назвали «великой политической аферой». Reuters сообщал об отсутствии доказательств, что граждане США координировали свою деятельность с Россией.

Или, к примеру, частная компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, хакерских атак и других киберугроз, занималась установкой программного обеспечения в госучреждениях Америки. Организация получила запрет на работу, так как посчитали, что она представляет угрозу безопасности США. Основатель международной фирмы Евгений Касперский начинал свою карьеру в научно-исследовательском институте при Минобороны РФ, а агентство Bloomberg заявило, что с 2012 года его сотрудники «имеют тесные связи с российскими военными и разведывательными структурами».

Недоказанное участие офицеров ГРУ в отравлении бывшего полковника российского Главного разведуправления Сергея Скрипаля, получившего политическое убежище в Великобритании после обвинений в шпионаже в пользу Соединенного Королевства и отбывания наказания в России, и его дочери привело к закрытию нескольких консульств нашей страны на территории США и высылке десятков российских дипломатов. Несколько стран сошлись во мнении, что «на самом деле они являются сотрудниками разведслужб».

В 2019 году немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителей Евросоюза сообщало, что европейских дипломатов предупреждали о развернутых в Брюсселе российских и китайских шпионских сетях.

В прошлом месяце заокеанские СМИ вновь заговорили о ГРУ и сообщили о размещении бывшими сотрудниками ведомства недостоверной информации о коронавирусе, которая способна изменить настроение американцев и повлиять на ход президентских выборов в этом году. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал эти публикации и заявил, что утверждения США о кампании РФ по «дезинформации» о коронавирусе напоминают «навязчивую фобию».

Фейковые сообщения западных информационных агентств о ГРУ заставляют вспомнить вымышленные истории об английской разведке MI6 с участием экранного героя Джеймса Бонда – агента 007, по сравнению с которым российским всемогущим разведчикам можно присвоить первенство и назвать их агентами 001.


Ирина Дронина

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