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Деловая газета "Взгляд"

Ядерная программа Саудовской Аравии при поддержке Китая обеспокоила США

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Источник изображения: ABACA/Reuters

Эр-Рияд при помощи Пекина продолжил развитие своей ядреной программы, чем вызвал немалую обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов, сообщает знакомые с ситуацией официальные источники.

Саудовская Аравия при помощи Китая построила завод по извлечению уранового концентрата из урановой руды, что стало шагом вперед для богатого нефтью королевства, стремящегося овладеть ядерной технологией.

Предприятие, о запуске которого не сообщалось официально, находится в малонаселенном районе на северо-западе Саудовской Аравии. Сообщения о "зарождающейся ядерной программе королевства" уже вызвали обеспокоенность среди официальных лиц США и их союзников, пишет Wall Street Journal.

В прошлом году надзорный комитет Палаты представителей США инициировал расследование в отношении администрации Дональда Трампа с целью проверки планов Белого дома построить десятки атомных электростанций в Саудовской Аравии. Команду американского лидера заподозрили в планах продать Эр-Рияду ядерные технологии.

В 2018 году правительство Саудовской Аравии одобрило национальную программу в области атомной энергетики, передает РИА "Новости". Эта программа предусматривает, что "вся ядерная деятельность будет служить только мирным целям в рамках, которые определяются международными соглашениями". Кроме того, согласно этому документу, Саудовская Аравия собирается "полностью придерживаться принципа прозрачности в организации работы атомной отрасли", а также "соблюдать стандарты ядерной безопасности в соответствии с требованиями независимого регулятора".


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
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