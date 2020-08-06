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ТАСС

Новейший пистолет "Удав" поступил в серийное производство

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Более мощного пистолета, чем "Удав", в этом калибре в мире нет, он превосходит даже "Кольт".
Более мощного пистолета, чем "Удав", в этом калибре в мире нет, он превосходит даже "Кольт".
Источник изображения: РИА Новости

В Ростехе сообщили, что получили заказ на первую серийную партию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) приступил к производству первой серийной партии новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета "Удав". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.

"Работа над комплексом "Удав", стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием. Получен заказ на первую серийную партию", - приводят в госкорпорации слова Бакова.

Он выразил уверенность, что благодаря своим характеристикам и эргономике "Удав" заинтересует не только Вооруженные силы России, но и другие силовые ведомства, а также любителей практической стрельбы в России и за рубежом.

Как отметили в госкорпорации, в конструкции нового пистолета применены оригинальные решения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с пистолетам CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

"В числе запатентованных технологий конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули", - пояснили в Ростехе.

Эффективная дальность стрельбы пистолета "Удав" достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Работает в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Масса с магазином (без патронов) - всего 780 г, длина - 206 мм, высота - 145 мм. Вместимость магазина - 18 патронов 9Х21 мм. Гарантийный настрел - 10 000 выстрелов.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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