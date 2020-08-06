Войти
Российская газета

В Японском море прошли учения по спасению экипажа космического корабля

630
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Японском море спасатели провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата космического корабля "Союз". Тренировки проводились у острова Аскольд силами спасательного отряда Тихоокеанского флота и морской авиацией.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, спасатели показали свою подготовку в рамках инструкторско-методического занятия с руководящим составом воинских частей и структур, которые привлекаются к поисково-спасательному обеспечению полета на Международной космической станции с транспортными пилотируемыми кораблями "Союз".

В пресс-службе рассказали, что по сценарию учения спускаемый аппарат приводнился в открытом море. В район поиска были направлены спасательное судно "Игорь Белоусов", спасательный буксир (СБ) "Фотий Крылов" и специализированное водолазное судно ВМ-20.

"Для большей эффективности к поисково-спасательной операции подключили палубный вертолет Ка-27ПС и самолет Ан-26 морской авиации флота с группой спасателей", - отметили в пресс-службе. После того как капсула была обнаружена с воздуха, летчики осмотрели объект и сообщили координаты места приводнения спасательным судам.

Спасательный буксир "Фотий Крылов" принял макет спасательного аппарата на буксир, а затем поднял его на палубу судна. Также в ходе учения поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС отработал поиск и эвакуацию людей, находящихся в воде.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Ан-26
Игорь Белоусов
Ка-27ПС
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
МКС
Союз ПКК
ТОФ
Похожие новости
20.04.2020
Лечиться на море: как будет работать госпитальное судно «Иртыш»
27.03.2020
На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей
31.10.2017
Под Андреевским флагом
18.09.2017
Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
10.08.2017
Второй этап российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017" пройдет в сентябре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:53
  • 5
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет