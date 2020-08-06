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Военное обозрение

Пятая попытка поднять в воздух прототип космического корабля для полётов на Марс от SpaceX оказалась первой удачной

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Источник изображения: topwar.ru

В США прошли успешные испытания прототипа космического корабля для полетов на Марс Starship SN5 компании SpaceX. Как сообщается на портале Space.com, прототип совершил первый успешный полет.

Испытания Starship SN5 традиционно состоялись на полигоне компании SpaceX в районе Бока-Чика в Техасе. Во время теста корабль поднялся на высоту 150 метров, переместился в сторону и совершил успешную посадку. Отмечается, что данное испытание, пятое по счету, стало первым успешным для прототипов Starship. Предыдущие попытки взлета, проведенные в ноябре 2019, в феврале, апреле и мае этого года, закончились неудачей.

Перспективы полета на Марс выглядят реальными

- прокомментировал испытания Илон Маск.

Как ранее заявлял Маск, в окончательном варианте Starship будет иметь высоту в почти 50 метров, масса с полной загрузкой топлива - 1400 тонн. Оборудованный 37 двигателями Raptor он сможет выводить на орбиту до 150 тонн нагрузки или транспортировать до 100 человек.

Космический корабль Starship должен стать самым крупным и грузоподъемным пилотируемым космическим кораблем в истории. Основное предназначение данного корабля - доставка колонистов на Луну и Марс. В версии Starship Super Heavy он окажется мощнее и тяжелее ракеты NASA Saturn V, которая доставила астронавтов Аполлона на Луну.

Старт коммерческих полётов на Starship компания планировала начать уже в 2022 году.

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