Войти
Российская газета

Армия США ищет альтернативу GPS из-за России

646
0
0
Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Успехи России, а также Китая и КНДР в области систем радиоэлектронного подавления заставили американских военных искать запасной вариант на тот случай, если спутниковая система навигации GPS будет выведена из строя.

Сейчас армия США целиком зависит от GPS: по спутникам ориентируются самолеты и корабли, пехота и управляемые ракеты, беспилотники. Вместе с тем российские системы электронной борьбы способные не только заглушить навигационные сигналы, но и подменить их - что гораздо серьезнее. Таким образом можно заставить, к примеру, ракету противника поразить свой же корабль.

Эффективность российских средств РЭБ ощутили на себе американские военные в Сирии: они были лишены связи и возможности ориентироваться. До "дружественного огня" дело не дошло, но урок получился запоминающимся. В курс обучения штурманов ВМС США на всякий случай вернули секстанты.

Одна из альтернатив GPS называется MAGNAV. Это система навигации по магнитному полю Земли. Его напряженность меняется в зависимости от местоположения. Если соотнести показания датчиков с магнитной картой, можно определять свои координаты с точностью до 10 метров. Это не так точно, как GPS, но гораздо лучше инерциальных систем навигации (ИНС) или бумажных карт.

Правда, MAGNAV уязвим - в случае ядерной войны магнитное поле Земли заглушат более сильные импульсы от взрыва боеголовок и навигация станет невозможной. Но в обычных конфликтах применение этой системы оправдывает себя, пишет Defence One. Однако самой серьезной проблемой является отсутствие подробных магнитных карт потенциальных противников США и невозможность их получить. На этот случай военные предлагают комбинированную систему навигации: до границы супостата ракета может лететь по MAGNAV, а далее переключаться на безотказную, хотя и неточную ИНС.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Сирия
США
Проекты
GPS
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
23.01.2020
Иранский удар по базе США изменил картину мира
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:53
  • 5
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет