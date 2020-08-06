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ТАСС

СМИ: Virgin Galactic отложит суборбитальные полеты для туристов до 2021 года

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Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic
Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

По данным портала Space.com, из-за пандемии "замедлились темпы подготовки" к первому полету с туристами

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона откладывает первый суборбитальный полет для туристов по крайней мере до 2021 года. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Space.com, сославшись на опубликованные компанией данные квартальной отчетности.

В них, в частности, указывается, что из-за пандемии "замедлились темпы подготовки" к первому полету с туристами на борту в связи с необходимостью обеспечить соблюдение санитарных норм и норм безопасности в соответствии с требованиями федеральных и местных властей.

В то же время испытательный полет космолета серии SpaceShipTwo с двумя пилотами на борту запланирован на осень 2020 года. Если он пройдет успешно, то во второй испытательный полет помимо двух пилотов отправятся также четверо технических специалистов компании для оценки оборудования пассажирского отсека.

Владелец компании Ричард Брэнсон, по данным портала, может совершить суборбитальный полет в первом квартале 2021 года.

Во время предыдущих испытаний корабль стартовал на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя. Он рассчитан на полет продолжительностью более двух часов, способен подниматься в верхние слои атмосферы и брать на борт до шести пассажиров, которым представится возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Компания к 2023 году рассчитывает построить пять таких аппаратов для суборбитальных полетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
Проекты
2020-й год
ИТ
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