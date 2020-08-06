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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400

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С-400
С-400.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

"Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

По данным пресс-службы, "в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - сказано в сообщении.

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф", - отметил генеральный директор концерна Ян Новиков, которого цитирует пресс-служба.

Глава холдинга подчеркнул, что безусловное и своевременное выполнение контрактных обязательств является для концерна задачей первостепенной важности.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия, сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
06.08.2020 18:13
Написали бы лучше куда он поедет....
0
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