Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

"Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

По данным пресс-службы, "в соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Минобороны России выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей".

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - сказано в сообщении.

"В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф", - отметил генеральный директор концерна Ян Новиков, которого цитирует пресс-служба.

Глава холдинга подчеркнул, что безусловное и своевременное выполнение контрактных обязательств является для концерна задачей первостепенной важности.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз - Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия, сказано в сообщении.