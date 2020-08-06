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Интерфакс-АВН

Роскосмос сообщает о начале модернизации антенного поля ИСС имени Решетнева для приема спутниковых данных

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Площадь объекта вырастет в три раза

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Стартовала реконструкция "Антенного поля" компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" ("ИСС"), которая позволит усилить работу по обработке данных с гражданских спутников, сообщает "Роскосмос".

"В компании "ИСС" (входит в "Роскосмос") начата реконструкция объекта по управлению российскими космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения", - сказали в госкорпорации.

Строительные работы, развернутые на объекте "Антенное поле" и позволят компании "ИСС" более чем вдвое увеличить количество технических средств управления спутниками связи, а также приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли.

В ходе реконструкции предстоит возвести комплекс из 13 пилонов под антенны наземных станций и новый технический корпус для размещения аппаратуры с рабочими местами обслуживающего персонала.

Модернизация "Антенного поля" проводится в соответствии с программой реконструкции и технического перевооружения наземной инфраструктуры средств управления космическими аппаратами связи, приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли в ИСС, утверждённой "Роскосмосом".

"В настоящее время проводятся подготовительные работы по установке двух постов антенных станций, одна из которых предназначена для приёма данных со спутников наблюдения поверхности Земли, вторая - для приёма и обработки сигналов международной системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT", - сообщает госкорпорация.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
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