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Известия.ru

Астронавты рассказали о возвращении с МКС

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Даг Херли и Роберт Бенкен рассказали детали своего приводнения. Астронавты заявили, что первый полет Dragon прошел гладко. Даг Херли признался: он ожидал, что произойдет больше сюрпризов. Его коллега сравнил аппарат SpaceX со зверем. Еще одна полезная функция Dragon — возможность позвонить.

Даг Херли и Роберт Бенкен рассказали детали своего приводнения. Астронавты заявили, что первый полет Dragon прошел гладко. Даг Херли признался: он ожидал, что произойдет больше сюрпризов. Его коллега сравнил аппарат SpaceX со зверем. Еще одна полезная функция Dragon — возможность позвонить.

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  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
МКС
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