Астронавты рассказали о возвращении с МКС

Даг Херли и Роберт Бенкен рассказали детали своего приводнения. Астронавты заявили, что первый полет Dragon прошел гладко. Даг Херли признался: он ожидал, что произойдет больше сюрпризов. Его коллега сравнил аппарат SpaceX со зверем. Еще одна полезная функция Dragon — возможность позвонить.

Даг Херли и Роберт Бенкен рассказали детали своего приводнения. Астронавты заявили, что первый полет Dragon прошел гладко. Даг Херли признался: он ожидал, что произойдет больше сюрпризов. Его коллега сравнил аппарат SpaceX со зверем. Еще одна полезная функция Dragon — возможность позвонить.